Lehtisaaren tontinvuokrista uudenlainen ratkaisu

11.5.2017 23:06 | Kirkko Helsingissä

Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto päätti Lehtisaaressa sijaitsevien asuntoyhtiöiden tonttien tulevista vuokrista torstaina 11.5. Puheenjohtaja Kaisa Raittila teki kokouksessa vastaehdotuksen yhteisen kirkkoneuvoston esitykseen. Raittilan esitys voitti äänestyksessä luvuin 56-24.

Helsingin seurakuntien omistamien tonttien vuokrat nousevat nykyisten vuokrasopimusten päätyttyä vuoden 2020 alusta lukien, siten että tontin arvioidulle arvolle tulee kolmen prosentin tuotto. Korotukset porrastetaan tasaisesti kolmelle vuodelle, jolloin lopulliset korotetut vuokrat tulevat voimaan vuonna 2022. Vuokra-aika on 20 vuotta. Yhteisen kirkkoneuvoston esityksessä lopullinen vuokratuotto olisi ollut neljä prosenttia ja vuokraa olisi korotettu tasaisesti 15 vuoden aikana.

Uudet vuokrat perustuvat kiinteistöalan asiantuntijoiden määrittämiin tonttien arvoihin ja niihin suhteutettuun tuotto-odotukseen. Vastaantulona vuokralaisille tuotto-odotus on alunperin aiotun viiden prosentin sijaan kolme ja tonttien arvot on määritelty asiantuntijoiden antaman alimman arvion mukaisiksi. Vanhat 50 vuotta voimassa olleet sopimukset ovat merkinneet asuntoyhtiöille hyvin edullisia vuokria, niiden taso on merkinnyt 0,4-2,2 prosentin tuottoa nyt arvioidusta arvosta.

Lehtisaaren tonttien arvoa nostavat muun muassa merellinen sijainti, arvostettu ympäristö, tonttien suuri koko rakennusoikeuteen nähden sekä lyhyt etäisyys muun muassa Keilaniemen työpaikka-alueeseen ja Aalto-yliopistoon.

Vuokrankorotukset koskevat kymmentä taloyhtiötä, joista kaksi on kerrostaloyhtiöitä ja muut rivi- ja yksittäistaloja. Esimerkkinä kerrostaloyhtiössä rakennusneliötä kohden vuokra nousee asteittain noin 1,1 eurosta vuoteen 2022 mennessä noin neljään euroon. Pientaloissa vuokra on suurempi.

Helsingin seurakunnat omistavat Lehtisaaren maista käytännössä noin kolmanneksen ja Vantaan seurakunnan kaksi kolmannesta. Helsingin kirkkovaltuuston päätös koskee vain Helsingin omistamia maita.

Lisätietoa: Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kaisa Raittila p. 0400 606 979 Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo p. 09 2340 3610

Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen p. 09 2340 2700

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki p. 09 2340 4310