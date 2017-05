Rakastu suomalaiseen – uusi konsepti puhuu elinikäisen kumppanuuden puolesta

11.5.2017 15:44 | Puuteollisuusyrittäjät ry

Puuteollisuusyrittäjät on lanseerannut Rakastu suomalaiseen -sivuston, joka tarjoaa käyttäjilleen luotettavia suomalaiskomistuksia elinikäisiksi kumppaneiksi. Treffiseuran sijaan kyse on kotimaisista huonekaluista.

“Kuin huonekalu-Tinder”

”Idea oli tehdä palvelu, joka on kuin huonekalu-Tinder. Moni toivoo kalusteelta samaa kuin parisuhteelta – pitkää ikää, viehättävää ulkomuotoa ja luotettavuutta”, Puuteollisuusyrittäjien toiminnanjohtaja Janne Liias kuvailee.

Parinetsintäpalvelu on tehty pilke silmäkulmassa, mutta samaan aikaan tositarkoituksella. Mukaan lähti parikymmentä valmistajaa, kaikki oman tyylisillään tuotteilla. Suomalainen design on paljon enemmän kuin kaikkien tuntemat legendaariset nimet: jokaiselle kukkarolle ja maulle löytyy sopiva ehdokas. Viehättävän ulkokuoren lisäksi suomalainen huonekalu on turvallinen valinta.

Tuontikalusteiden kemikaalit huolettavat

Suomessa ei valvota tuontihuonekalujen kemikaalitasoja. Tuholaisia ja mikrobeja tuhoavien aineiden laatu ja määrät ovat hämärän peitossa. Ainakin kehon mikrobeille haitallisiksi arveltujen biosidien käyttö on yleistä. Tuontikalusteissa käytettyjen kemikaalien haittavaikutuksiin lukeutuu allergiaoireita, hengitystieongelmia ja mahdollisesti vastustuskyvyn heikkenemistä.

Suomalainen huonekalu on luotettava kumppani: tiukka valvonta takaa, etteivät huonekalut sisällä allergisoivia tai muuten haitallisia kemikaaleja. Lisäksi suomalainen kaluste on ekologinen ja tehty tiukkoja työturvallisuuslakeja noudattaen.

Ajankohtainen ja tärkeä kampanja

Pelot kemikaaleista eivät kohdistu ainoastaan halpatuotantomaihin. Kuluneella viikolla sosiaalisilla nettisivustoilla suurta kuhinaa ovat aiheuttaneet myös amerikkalaisista tuotteista löytyneet ikävät yllätykset. Vastaavien löytöjen myötä kuluttajat peräänkuuluttavat valmistajilta yhä enemmän läpinäkyvyyttä.

”Näiden rakkaustarinoiden taustalla on aito halu nostaa taitavat suunnittelijamme ja tekijämme sekä suomalaisen huonekalun lukuisat edut ansaitsemaansa valokeilaan”, Liias sanoo.

Puuteollisuusyrittäjät ry on Suomen johtava huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puusepänteollisuuden edunvalvoja, jonka tehtävänä on edistää kotimaisen puusepäntyön tunnettuutta Suomessa ja ulkomailla sekä lisätä kiinnostusta ja arvostusta alaa kohtaan.

Rakastu suomalaiseen tarjoaa kumppaneita seuraavilta suomalaisvalmistajilta: Niemen Tehtaat, Muoto2, Eimi Kaluste Oy, MJS, Top Form / Laakkonen, Interface, Hakola, Psl Lintula, Unico Finland, Rintaluoma, Kiteen Hkt, Finsoffat, Laitala, Hkt Seppänen, Anttiina, Hiipakka, P. Rotola-Pukkila, Puulon, Pytnikkarit, Veikkola, HKT Yli-Heikkilä, Pedro.

Lisätietoja:

Janne Liias

Puuteollisuusyrittäjien toiminnanjohtaja

p. 0400 510 755

janne.liias@puuteollisuus.fi