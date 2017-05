Ennakkotiedote: Opetuslautakunta kokoontuu 16.5.2017

12.5.2017 09:11 | Helsingin opetusvirasto

Opetuslautakunta ja lautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuvat viimeisen kerran ensi viikon tiistaina. Kokousten esityslistat on julkaistu opetusviraston verkkosivuilla.

Uusi kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran 20. kesäkuuta.

Peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan

Opetuslautakunta jatkaa peruskoulujen rahoitusperiaatteiden uudistamisen käsittelyä, joka jätettiin pöydälle 25. huhtikuuta. Opetusvirasto esittää, että Helsingin kaupungin peruskoulujen rahoitusperiaatteet uudistetaan 1.1.2018 alkaen. Muutos koskee opetuksen ja koulunkäyntiavustajapalveluiden laskennallisia määrärahoja. Uutta nykyiseen tuntikehyskaavaan perustuvaan laskentatapaan verrattuna on se, että resurssit lasketaan jatkossa pääosin euroa/oppilas-periaatteella.

Oppilas-, ryhmä- ja koulukohtaiset määrärahat porrastuksineen ovat kaikille kouluille samansuuruisia. Uudet laskentaperiaatteet eivät kokonaisuutena lisää tai vähennä suomen- tai ruotsinkielisten peruskoulujen määrärahoja. Siirtymäkaudella 2018–2020 koulukohtaisia muutoksia koulujen budjettikehyksissä tasataan.

Kannettavia tietokoneita ja uutta esitystekniikkaa kouluihin

Opetusvirasto esittää, että opetuslautakunta valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan hankkimaan kannettavia tietokoneita ja esitystekniikkaa kouluihin. Kyse on puitesopimuksen täytäntöönpanosta. Määrärahat on varattu tämän vuoden tulosbudjettiin. Helsingin kaupungin hankintakeskus on kilpailuttanut puitejärjestelyn, jonka hankintasopimuksen mukaisilta toimittajilta laitteet ja palvelut tilataan. Hankinnat on laskettu arvioituina arvoina, sillä koulut ja opettajat voivat valita erilaisia konevaihtoehtoja tarpeidensa mukaan.

11 peruskoulun oppilaille hankitaan tänä vuonna kannettavia tietokoneita ja 2-in-1 -laitteita arviolta 1,2 miljoonalla eurolla. Nämä 11 koulua varustellaan opetusviraston digitalisaatiohankkeen tavoitteiden mukaisesti niin, että puolella 1.–2.-luokkalaisista, 75 prosentilla 3.–6.-luokkalaisista ja kaikilla 7.–9.-luokkalaisilla on käytössään kannettava tietokone.

Peruskoulujen opettajille hankitaan tänä vuonna kannettavia tietokoneita ja 2-in-1 -laitteita arviolta 1,4 miljoonalla eurolla. Opetusviraston digitalisaatiohankkeen vuoden 2017 tavoitteena on, että kaikilla opettajilla on työkäytössään tietokone.

Tämän vuoden aikana päivitetään peruskoulujen ja lukioiden opetustilojen vanhentunutta esitystekniikkaa 2,7 miljoonalla eurolla. Kouluihin hankitaan noin 2500 videoprojektoria tarvikkeineen. 13 koulussa kokeillaan uudenlaisia esitystekniikan vaihtoehtoja.

Lautakunnan kokouksen esityslistalla lisäksi mm.

koulujen ja oppilaitosten luokka- ja ryhmätilojen ilta- ja vapaa-ajankäytön maksut 1.7.–31.12.2017

Lukioiden erityiset koulutustehtävät 1.8.2018 lukien

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutetun valtuustoaloitteesta, joka koskee koulupsykologien ja -kuraattorien Wilma-oikeuksien laajentamista

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutetun valtuustoaloitteesta, joka koskee Sophie Mannerheimin koulun päätoimipisteen tilantarvetta ja tilaratkaisua

Jaoston kokouksen esityslistalla lisäksi mm.

rehtorin valinta Hiidenkiven peruskouluun ja Tahvonlahden ala-asteen kouluun

Myllypuron peruskoulun laajennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Vallilan ala-asteen koulun väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

Mäkelänrinteen lukion laajennuksen tarveselvityksen hyväksyminen

Stadin ammattiopiston Kullervonkadun toimipisteen muutostöiden tarveselvityksen hyväksyminen

Helsingin kaupungin lukioiden tilaselvitys

Opetuslautakunnan kokouksen 16.5.2017 esityslista

Opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston kokouksen 16.5.2017 esityslista