Lapsiasiavaltuutettu: Maahanmuuttajalasten pois lähettämiseen herättävä

12.5.2017 12:25 | Lapsiasiavaltuutettu

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila pitää välttämättömänä puuttua ilmiöön, jossa vanhemmat lähettävät murrosiässä olevia maahanmuuttajataustaisia lapsiaan vanhempien synnyinmaihin ”ojentautumaan”. Taustalla on usein vanhempien huoli lastensa länsimaistumisesta tai maallistumisesta.

– Ilmiö tunnistetaan monissa Euroopan maissa. Meillä Suomessa on vahvistettava viranomaisten ja järjestöjen työtä ongelman ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Lapsen lähettäminen oppimaan vanhempien synnyinmaan kulttuurin tavoille voi rikkoa lapsen etua ja oikeuksia. Olen tutustunut tapauksiin, joissa Suomessa syntyneitä nuoria on ollut useita vuosia Suomesta pois lähetettyinä. Jos emme tunnista ilmiötä ja ryhdy toimiin sen pysäyttämiseksi, maahanmuuttajataustaisten lasten ja heidän vanhempiensa suhteet heikkenevät sekä lasten hyvinvointi vaarantuu, Kurttila kertoo.



Lapsiasiavaltuutettu Kurttila korostaa ilmiön tunnistamisen lisäksi toimenpiteitä ongelman ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

– Vanhempien huoleen lapsen kasvamisesta ja kehittymisestä on vastattava. Maahanmuuttajataustaisille vanhemmille on annettava kasvatus- ja perheneuvontaa, joka käsittelee vaiettuja ja tunnistamattomia tabuja. Näitä ovat esimerkiksi päihde- ja seksuaalikasvatus sekä ”valkoisen miehen sairaudet” eli muun muassa mielenterveysongelmat. Samalla lasten perus- ja ihmisoikeuskasvatusta on vahvistettava, jotta lapsi tietää paremmin oikeutensa ja tunnistaa niiden loukkaukset. Perusopetuksen järjestäjien eli kuntien on pidettävä huolta, että lapsen kadotessa käynnistetään toimet lapsen tilanteen selvittämiseksi. Yli kaksi vuotta Suomesta pois lähetettynä ollut nuori kertoi, ettei hänen tilanteestaan ollut kukaan kysellyt. Vanhempien kykyyn huolehtia lapsen edusta suhtaudutaan yliarvioiden. Silti nämä vanhemmat kokevat ja kipuilevat tekevänsä parhaansa. Tarvitaan tutkimusta tämän ilmiön ymmärtämiseksi, tarvitaan toimia maahanmuuttajien kasvatus- ja perheneuvonnan vahvistamiseksi, tarvitaan toimia koulutuksen järjestäjiltä lasten katoamisten huomaamiseksi, tarvitaan ulkoasiainhallinnon ja poliisin osaamista lasten jäljittämiseksi ja palauttamiseksi heidän kotimaahansa Suomeen. Suomalaisen yhteiskunnan on myös herättävä ymmärtämään, miten vakavia ongelmia maahanmuuttajataustaiset lapset kertovat omasta hyvinvoinnistaan muun muassa Kouluterveyskyselyssä, Kurttila toteaa.



Lapsiasiavaltuutettu Kurttila on tiedottanut eri viranomaisia aiheesta. Lapsiasiavaltuutettu järjestää asiasta pyöreän pöydän keskustelun, jossa aihetta tullaan käsittelemään lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin takaamiseksi.



Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu aiheesta tänään perjantaina Pelastakaa Lapset ry:n Oulun aluetoimiston 50-vuotisjuhlassa (Hotelli Scandic Oulu, klo 14.45–15.45).





Lisätietoa:



Tuomas Kurttila

lapsiasiavaltuutettu

p. 050 544 3757