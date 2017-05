Finnvera laski liikkeeseen 750 miljoonan euron määräisen 15 vuoden lainan

Finnvera: Norjassa runsaasti potentiaalia suomalaisille vientiyrityksille 11.4.2017 09:02

Norja on jäänyt Ruotsin varjoon suomalaisyritysten vientikohteena. Norjan-vienti on Tullin tilastojen mukaan noin 1,5 miljardia euroa vuodessa, kun länsinaapuri Ruotsin kanssa kauppaa käydään lähes 6 miljardilla. Moni yritys lähtee tekemään vientikauppaa kauas, vaikka potentiaalia on lähempänäkin. Onnistunut vientikauppa vaatii läsnäoloa Norjassa, arvioi Finnvera.