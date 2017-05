Lähes 60 prosenttia espoolaisista senioreista otti influenssarokotuksen

12.5.2017 10:54 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Rokotuksen ottaneiden espoolaisten senioreiden määrä on kahdessa vuodessa kasvanut 15,9 prosenttia. Vuonna 2016 influenssarokotuksen otti 57,6 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä espoolaisista.

Erityisesti 65 vuotta täyttäneet espoolaiset ottivat ahkerasti influenssarokotuksia vuonna 2016. Rokotuksen ottaneiden espoolaisten senioreiden määrä on kahdessa vuodessa kasvanut 15,9 prosenttia. Vuonna 2016 influenssarokotuksen otti 57,6 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä espoolaisista, kun kaksi vuotta sitten määrä oli 41,7 prosenttia.

Koko Suomessa vuonna 2016 influenssarokotuksen otti 47,3 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä. Muissa suurissa kunnissa rokotuskattavuus oli 45–47 prosenttia. Espoossa rokotuskattavuus oli kuudenneksi suurin kaikista Suomen kunnista ja kuntayhtymistä.

Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen kertoo toimenpiteistä, joilla espoolaisia senioreita on kannustettu ottamaan influenssarokotus. – Olemme kahden vuoden ajan panostaneet asiaan voimakkaasti. Olemme kutsuneet kaikki 65 vuotta täyttäneet rokotukseen henkilökohtaisella kirjeellä. Rokotuksia on ollut entistä helpommin saatavilla, sillä olemme rokottaneet myös palvelukeskuksissa ja kirjastoissa ja rokotuksia on annettu myös useana lauantaina. Olemme lisänneet henkilökuntaa antamaan rokotuksia terveysasemilla. Terveysasemien rokotuksiin on pystynyt varaamaan ajan netistä, jolloin aikaa ei ole mennyt jonottamiseen.

Lyytikäinen kiittää aktiivisia espoolaisia senioreita rokotuksiin osallistumisesta. – Influenssarokotuksen hyöty on kiistatta osoitettu: se vähentää sekä sairastavuutta että kuolleisuutta. Vanhemmilla henkilöillä rokotuksen suojateho ei tänä talvena ollut paras mahdollinen ja epidemian huippuviikkoina potilaita oli paljon sairaaloissa. Rokotus kuitenkin lieventää taudinkuvaa, mikäli rokotettu henkilö sairastuu, ja tilanne sairaaloissa olisi ollut vielä vaikeampi, mikäli rokotuskattavuus ei olisi ollut näin hyvä.

