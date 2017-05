Oulun yliopiston 10. tohtoripromootio osana Suomi 100 -juhlavuotta pidetään 19.–21.5.2017

Väitös: Kanadan ja Suomen alkuperäiskansoilla yhteisiä haasteita ja jaettuja kokemuksia 11.5.2017 10:47

Väitöstutkimuksen mukaan Kanadan ja Suomen alkuperäiskansoilla on samankaltaisia kokemuksia koulutusinstituutioista. Suomen ja Kanadan akateemisissa ympäristöissä kolonialististen tutkimusprosessien ja rakenteiden vastustus on synnyttänyt vuoropuhelua, jonka keskiössä on alkuperäiskansalähtöinen tutkimusetiikka. Tämä on parantanut tiede- ja alkuperäiskansayhteisöjen välisiä suhteita.