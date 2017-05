Puolueilla yhteisymmärrys paikkajaosta Espoossa

12.5.2017 11:14 | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupunginvaltuuston ja sen alaisten toimielinten paikat on saatu jaettua yli kahden viikon paikkajakoneuvottelujen jälkeen.

Puolueiden välisten neuvotteluiden puheenjohtajana toiminut Pirjo Kemppi-Virtanen (kok.) kertoo neuvottelujen sujuneen rakentavassa hengessä.

- Kiitos ratkaisuhakuisuudesta kaikille neuvottelijoille. Yhteisymmärryksessä aikaansaatu neuvottelutulos antaa hyvän lähtökohdan tulevan valtuustokauden työskentelylle, toteaa Kemppi-Virtanen.

Kokoomuksen ryhmä on Espoon uuden valtuuston suurin ja se jatkaa kaupunginhallituksen puheenjohtajana koko nelivuotiskauden ajan. Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajuudet menevät vihreille ja SDP:lle.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuden osalta päädyttiin ratkaisuun, jossa vihreät hoitavat valtuuston puheenjohtajuutta kolmen vuoden ajan ja kokoomus yhden. Kokoomuksella on varapuheenjohtajuudet kolmena vuotena.

Viime valtuustokaudesta poiketen valtuuston varapuheenjohtajistoon lisättiin kolmas varapuheenjohtaja. SDP:lla on varapuheenjohtajuuksia kolmena vuotena, vihreillä kahtena, perussuomalaisilla kahtena ja RKP:llä yhtenä.

- On hyvä, että neuvottelutulos ryhmien välille lopulta syntyi ja pidämme tärkeänä, että vaalivoittomme näkyy kaupungin merkittävimmissä paikoissa, toteaa Inka Hopsu (vihr.).

Uusi ratkaisu puheenjohtajistoon tehtiin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan kohdalla. Syynä on valtuustokaudella toteutettavaksi kaavailtu sote- ja maakuntauudistus. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on uudella valtuustokaudella puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa. Lautakunnan puheenjohtajuus on vihreillä. Varapuheenjohtajat ovat kokoomus ja SDP.

- Neuvottelutulos on kokonaisuutena hyvä ja puolueen vaalituloksen mukainen, sanoo demariryhmän neuvottelija Maria Guzenina (SDP).

Kokoomus on kuntavaalien jälkeen edelleen Espoon suurin puolue 26 valtuustopaikallaan. Vihreiden paikkaluku on seitsemäntoista ja SDP jatkaa kymmenellä valtuutetulla. Perussuomalaisilla on seitsemän valtuutettua.

- Perussuomalaiset koki vaalitappion, mutta kiitämme puolueita yhteistyökyvystä ja olemme tyytyväisiä neuvottelutulokseen, toteaa Simon Elo (PerusS.).