Hämeessä ennätysmäärä HHJ-tutkinnon suorittaneita

12.5.2017 11:49 | Hämeen kauppakamari

Yrityksen hallitustyöskentelyn osaamista mittaavaan HHJ-tutkintoon osallistui huhtikuussa 282 henkilöä, joista 249 läpäisi kokeen. ”Hämeen kauppakamarin alueelta HHJ-tutkinnon läpäisi ennätyksellisesti 27 henkilöä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen. Tutkinnon suoritti hyväksytysti Lahdesta 12, Hämeenlinnasta seitsemän, Forssasta, Hollolasta ja Orimattilasta kaksi sekä Jokioisilta ja Vääksystä yksi henkilö.

HHJ-tutkinnon suorittaneet Hämeen kauppakamarin alueella:

Pankinjohtaja Sari Ahonen, Lammin Säästöpankki, Hämeenlinna / Lahti

Hallituksen jäsen Timo Ahonen, Eventhits Oy, Lahti

Johtaja Essi Alaluukas, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Elina Arasola, SmartUp Oy, Lahti

Hallintojohtaja Mika Bohm, LSK Group Oy, Lahti

Isännöitsijä, ITS Ali Felin, ViaDoc Isännöinti Ky, Askola / Lahti

Toimitusjohtaja Kimmo Joensuu, Rantalainen Oy Lounais-Suomi, Forssa

Yrittäjä Hillevi Kaarlenkaski, Projektistudio Oy, Hämeenlinna

Rehtori, toimitusjohtaja Outi Kallioinen, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Lahti

Pankinjohtaja Merja Kauppila, Nordea Pankki, Lahti

Hallituksen jäsen Sari Kesäniemi, Lahti Energia Oy, Lahti

Sisäisten palveluiden johtaja Riina Kivekäs, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Petri Kivinen, Elprintta Oy, Lahti

Toimitusjohtaja Oskari Korhonen, NHK-Keskus Oy, Hämeenlinna

KHT-tilintarkastaja Katja Kuosa-Kaartti, Tilintarkastus Kuosa-Kaartti Oy, Orimattila

Yritysasiamies Suvi Liljeqvist, Jokioisten kunta, Jokioinen

Toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, ESYS Oy, Hollola

Sihteeri Rita Mäkinen, ESYS Oy, Hollola

Hallituksen jäsen Marita Pekkarinen, Hämeenlinnan Asunnot Oy, Hämeenlinna

Tilitoimiston johtaja, KLT-kirjanpitäjä Nina Pärhä, Orimattilan Tilitaito, Orimattila

Hallituksen jäsen Anne Raikko, Hydoring Oy, Hämeenlinna

Energiajohtaja Mikko Rajala, Lahti Energia Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Reijo Saksa, Hämeenlinnan vanhusten Asuntosäätiö, Hämeenlinna

Toimitusjohtaja Aki Savonen, Jomet Oy, Forssa

Hallituksen jäsen Mika Tupala, MJT Digital Production, Hämeenlinna

Senior Headhunter Timo Viljakainen, InHunt Group Oy, Lahti

Hallituksen jäsen Virve Walander, Tallukka-yhtiöt/ Aceimer Oy, Vääksy

Lisäksi Hämeen kauppakamarin HHJ-kurssin käyneistä tutkinnon suoritti Lujatalo Oy konsernin brändi- ja viestintäjohtaja Jussi Hirvelä Espoosta.

”HHJ-kurssin suorittaminen ja erityisesti HHJ-tutkintoon valmistautuminen kasvattivat merkittävästi ymmärrystäni osakeyhtiön eri orgaanien rooleista ja vastuista”, kertoo Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n sisäisten palveluiden johtaja Riina Kivekäs. ”Sain kurssin suorittamisen myötä tukea työhöni, jossa toimin muun muassa hallituksen kokousvalmistelu- ja sihteeritehtävissä sekä yhtiön yleishallinnossa”, Kivekäs jatkaa.

Jomet Oy:n toimitusjohtaja Aki Savonen on tutkinnon lisäksi suorittanut HHJ-puheenjohtajakurssin, jonka myötä hänellä on oikeus käyttää HHJ PJ -nimikettä. ”Hallituksen keskeisimpiä tehtäviä ovat tulevaisuusorientoituminen ja jatkuvan strategiaprosessin luominen. Positiivisena pidin HHJ-tutkinnon ennakkotehtäviä, joiden yhteydessä oli hyvä mahdollisuus päivittää tietoja”, Savonen toteaa.

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneita on Suomessa tällä hetkellä 3059. Ennen kuin tutkintoon voi osallistua on suoritettava HHJ-kurssi. Hämeen kauppakamari järjestää seuraavat HHJ-kurssit 31.8.2017 alkaen Hämeenlinnassa ja 1.11.2017 alkaen Lahdessa.

Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ry järjestävät tutkinnon kaksi kertaa vuodessa Tampereella. Seuraava tutkinto järjestetään 6.11.2017.