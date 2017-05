Yli 100 Leikkipäivä-tapahtumaa eri puolilla Suomea

13.5.2017 09:17 | Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Leikki valloittaa toukokuussa koko maan, sillä Leikkipäivän nettisivuille on ilmoitettu yli 100 tapahtumaa eri puolilta Suomea. Ideana on, että kuka tahansa voi järjestää oman leikkitempauksensa ja kutsua sivuston kautta muutkin mukaan. Valtakunnallista Leikkipäivää vietetään tänään lauantaina 13. toukokuuta, mutta tempauksia järjestetään pitkin toukokuuta.

– Leikki on innostanut järjestämään erilaisia tapahtumia todella runsaasti. Leikkipäivän nettisivuille ja Facebook-tapahtumaan on ilmoitettu yli sata leikkitempausta, mistä olemme todella iloisia. Joukossa on niin isoja, useamman tahon yhteistyössä organisoimia tapahtumia kuin yksittäisten toimijoiden pienempiä leikkihetkiä, kertoo perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen Leikkipäivää koordinoivasta Mannerheimin Lastensuojeluliitosta.

Jokainen päivä on leikkipäivä, mutta kerran vuodessa on hauska leikkiä porukalla. Tähän teemaan siis sopii, että leikkitapahtumia on järjestetty ahkerasti huhtikuusta alkaen ja niitä järjestetään eri puolilla Suomea aina kesäkuuhun asti.

– Tapahtumissa leikitään hyvin erilaisia leikkejä. Kevät innostaa ulos, joten monella paikkakunnalla pääosassa ovat ulkoleikit. Monissa kunnissa Leikkipäivän tapahtuma on saanut liikkeelle koko kylän, kun järjestäjinä ovat paikalliset yhdistykset ja osallistujina on eri-ikäisiä lapsista mummoihin ja vaareihin, Satuli-Kukkonen kertoo.



Valtakunnallisena Leikkipäivänä 13. toukokuuta järjestetään muun muassa nämä tapahtumat:

Jämsässä leikitään Maauimalan leikkikentällä klo 10–11.30

Helsingissä Leikkipäivää voi viettää Tullinpuomin leikkipuistossa klo 10–12

Toivakan Touhupäivään kannattaa suunnata Toivakan koulukeskukseen klo 10–12

Mikkelissä leikitään Mikkelipuistossa klo 10–13

Lappeenrannassa vietetään Leikkipäivää Juvakan kentällä klo 10–13

Kuopiossa kokoonnutaan Kevät ILONAAN Kuopion torille klo 10–13

Vantaalla vietetään leikkilauantaita Vihertien asukaspuistossa klo 10–13

Kokkolassa on Intiaanien Leikkipäivä Kruunuvoudintalolla klo 10–13

Veikkola leikkii urheilupuistossa klo 10–13

Turussa järjestetään kaupunkikarnevaalien lastenpäivä Leikkilässä klo 10–18

​Raahessa kokoonnutaan leikin äärelle Toimintatalo Sinisiipeen klo 11–14

Rovaniemellä vietetään Revontulen Leikkipäivä klo 11–17

Enontekiöllä Hetassa leikki raikaa klo 12–15

Haukiputaalla pelataan Leikkipäivänä PehmoGo:ta klo 12–18

Lisää leikkitapahtumia www.leikkipäivä.fi -sivulla ja Facebookissa.



Lisätietoja

perhekeskustoiminnan päällikkö Tarja Satuli-Kukkonen, p. 040 524 0888, tarja.satuli-kukkonen(a)mll.fi

Leikkipäivä-ohjelman koordinaattori Eevamaija Paljakka, p. 050 438 0557, eevamaija.paljakka(a)mll.fi

tiedottaja Eveliina Kutila, p. 040 580 2393, eveliina.kutila(a)mll.fi