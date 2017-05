Jarl Hellemann -palkinto Elena Ferranten teokselle Loistava ystäväni ja sen kääntäjälle Helinä Kankaalle

12.5.2017 19:00 | Kustannusosakeyhtiö Tammi

Jarl Hellemann -palkinnon raati on valinnut Vuoden 2016 parhaaksi käännöskirjaksi Elena Ferranten romaanin Loistava ystäväni. Suomentaja Helinä Kankaalle myönnettävän palkinnon suuruus on 5 000 euroa ja sen jakaa Suomen Kirjasäätiö. Kirjan on kustantanut WSOY. Palkinto jaetaan Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalilla perjantaina 12.5. klo 18.45 Savoy-teatterissa. Jarl Hellemann -palkinto jaetaan nyt kolmatta kertaa.

Salanimellä kirjoittavan Elena Ferranten romaani Loistava ystäväni (L’amica geniale, 2011) on valittu Vuoden 2016 parhaaksi käännöskirjaksi. Teos on ensimmäinen osa kirjailijan kiitetystä ja palkitusta neliosaisesta romaanisarjasta ja sitä on luonnehdittu proustilaiseksi kuvaukseksi kahden naisen ystävyydestä. Teoksen muita keskeisiä teemoja ovat perhetaustan ja koulun merkitys yksilön elämässä, kielen ja murteen suhde valtaan ja naisen asema sodanjälkeisessä Italiassa. Kertoja kuvaa taitavasti nuoreksi ihmiseksi kasvavan lapsen kokemusta viekoittelevan maagisuuden ja raa’an realismin välimaastossa. Helinä Kankaan suomennos on todellinen taidonnäyte. Käännös välittää hienosti alkuteoksen eleettömän tyylin, ja vie lukijansa väriä ja väkivallan uhkaa huokuvaan Napoliin, sen köyhien kortteleihin, joissa ei pelätä elää, rakastaa tai kuolla. Hehkuva, loistava kudelma, jota on vaikea laskea käsistään. Muut ehdokkaat Vuoden 2016 parhaaksi käännöskirjaksi ja Jarl Hellemann -palkinnon voittajaksi olivat:

Kuninkaiden kirja suom. Jaakko Hämeen-Anttila (Otava)

Emma Cline: Tytöt suom. Kaijamari Sivill (Otava)

David Foster Wallace: Kummatukkainen tyttö suom. Juhani Lindholm (Siltala)

Linn Ullmann: Rauhattomat suom. Katriina Huttunen (Like) Kustannusosakeyhtiö Tammen vuonna 2014 perustaman Jarl Hellemann -käännöskirjapalkinnon tarkoituksena on tuoda esiin kirjallisesti korkeatasoisten alkuteosten laadukkaan käännöstyön merkitystä sekä nostaa käännöskirjallisuuden tunnettuutta. Lisätiedot:

Jarl Hellemann -raadin puheenjohtaja, Jaakko Tapaninen

040 508 0062 | jaakko@greatpoint.fi Raadin kaksi muuta jäsentä olivat kirjailija Sami Hilvo ja Turun yliopiston monikielisen käännösviestinnän professori Kristiina Taivalkoski-Shilov.