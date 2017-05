Suomen parhaan kesätyön Adecco Finlandin toimitusjohtajana sai Joshua Moorrees

13.5.2017 08:00 | Zeeland Family Oyj

Joensuulainen Joshua Moorrees on valittu CEO for One Monthiksi lähes 700 kandidaatin joukosta. Joshua toimii kuukauden ajan Adecco Finland Oy:n toimitusjohtajan aisaparina 8000 euron palkalla.

Toista kertaa Suomessa järjestetty CEO for One Month -kampanja tarjoaa yhdelle tulevaisuuden tekijälle huikean kesätyön: CEO for One Monthilla on mahdollisuus kokeilla siipiään Adecco Finland Oy:n toimitusjohtajana kuukauden ajan. Tänä vuonna tehtävään valittiin neljän finalistin joukosta nuori KTM Joshua Moorrees Joensuusta.

”Kaikki finalistit olivat äärimmäisen kovatasoisia ja valinta oli hyvin tiukka”, Adecco Finland Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Annala toteaa. ”Joshuan valttikortteina olivat lopulta hänen motivaationsa tulla nimenomaan Adeccolle, valtava palo tehdä asioita, sekä vakuuttavat näytöt, joita hän on ehtinyt kerryttää lyhyen työuransa aikana.”

Joshua on valmistunut Itä-Suomen yliopistosta pääaineenaan palvelujohtaminen. Aluepäällikkönä ja muutoskonsulttina työskennellyt Joshua arvioi voivansa tuoda Adeccoon syvällistä ymmärrystä muutosten läpiviennistä useissa eri konteksteissa.

”Haluan myös tuoda asiakasta vielä voimakkaammin Adeccon toiminnan keskiöön”, hän sanoo.

Adecco Group järjesti CEO for One Month-kampanjan globaalisti nyt neljättä kertaa, tänä vuonna 49 maassa. Osallistujamaiden CEO for One Montheilla on mahdollisuus päästä syksyllä kuukaudeksi myös koko Adecco Groupin konsernijohtajan Alain Dehazen paikalle. Viime vuonna kampanjaan osallistui yhteensä yli 54 600 kandidaattia.

Ponnahduslautoja haetaan

Koska Adecco Finland rekrytoi itselleen vain yhden lähes 700 lupaavasta hakijasta, tänä vuonna yritys tarjosi myös muille yrityksille mahdollisuutta rekrytoida tiukan valintaseulan läpäisseitä kesätyökandidaatteja haastaviin tehtäviin.

”Muutamia yrityksiä on lähtenyt jo rohkeasti mukaan. Keskustelut CEO for One Month -hakijoiden kanssa ovat jo käynnissä. Haluamme auttaa lahjakkaita ihmisiä saamaan kykyjensä mukaisia tehtäviä ponnahduslaudaksi uralle”, Annala kertoo.

Annala kehuu CEO-hakijajoukkoa kaikkiaan hyvin korkeatasoiseksi.

”He olivat tyypillisesti sekä koulutukseltaan että työkokemukseltaan monipuolisia ja kansainvälisiä. Maamme tulevaisuus on hieno, jos se on näistä nuorista kiinni.”