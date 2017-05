12.5.2017 21:49 | Suomen Yrittäjät

Vuoden nuori yrittäjä on Takuullecom Oy:n Niklas Nukari, 24, Oulusta. Suomen Yrittäjien järjestämässä valtakunnallisessa kilpailussa toiseksi sijoittui LVI Kurikka Oy:n Jonne Kurikka, 27, Ylöjärveltä ja kolmanneksi ForestVital Oy:n Petri Jykylä, 28, Ähtäristä.

Palkinnot jaettiin Nuorten Yrittäjien valtakunnallisessa Get Together -tapahtumassa Tampereella perjantai-iltana.

Takuullecom Oy on yrittäjä Niklas Nukarin, 24, vuonna 2014 perustama henkilöautojen ja moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaan keskittynyt yritys Pohjois-Pohjanmaalta. Yritys tunnetaan parhaiten Autolle.com-vaihtoautopalvelusta. Vuonna 2016 yritys työllisti yrittäjän itsensä lisäksi 44 henkilöä ja sen liikevaihto oli 24,5 miljoona euroa.

Tuomariston mukaan Takuullecom osoittaa loistavasti, että nuorikin yritys voi perinteisiä toimintatapoja tuulettamalla menestyä erittäin kilpailulla toimialalla, jota ovat hallinneet isot toimijat ja alan konkarit. Yritys ei ole tyytynyt toistamaan alan traditioita, vaan on jo toimintansa alkutaipaleella kehittänyt uuden toimintamallin, jossa digitaaliset ja muut palvelut sulautuvat saumattomasti yhteen tuottaen onnistuneen asiakaskokemuksen. Nuori yrittäjä on kasvattanut yritystään rohkeasti ja ottanut määrätietoisesti suunnan myös kotimarkkinoiden ulkopuolelle.

Nukari pokkasi Yksityisyrittäjäin Säätiön lahjoittamat 20 000 euroa Nuorten Yrittäjien Get Together -päätapahtumassa Tampereella perjantai-iltana.

Timanttinen osaaminen toi toisen sijan

Kisassa toiseksi sijoittui LVI-Kurikka Oy:n Jonne Kurikka, 27, Ylöjärveltä. LVI-Kurikka on Pirkanmaalla vuonna 2011 perustettu ilmanvaihto- ja putkiasennuksiin sekä -huoltoon erikoistunut yritys. Vuonna 2016 yritys työllisti 13 henkilöä ja sen liikevaihto oli noin kaksi miljoonaa euroa.

Tuomariston mukaan yrittäjä on hieno esimerkki alansa huippuosaajasta, joka on lähtenyt päättäväisesti kehittämään itseään ja yrittäjätaitojaan jo hyvin nuorena. LVI-Kurikka on yrittäjänsä tavoin alati kehittyvä ja kasvava sekä työyhteisöstä ja asiakkaista huolehtiva. Yrittäjä ei ole myöskään unohtanut juuriaan: yritys toteuttaa rekrytoinnissaan yhteiskuntavastuuta työllistämällä nuoria tekijöitä suoraan koulunpenkiltä.

Yksityisyrittäjäin Säätiö lahjoitti kisan toiseksi tulleelle 7 000 euroa.

Vahva verkostotoimija nousi kolmannelle sijalle

Kolmannen palkinnon voitti ForestVital Oy:n Petri Jykylä, 28, Ähtäristä. Vuonna 2010 nykyisen yrittäjän johtoon siirtynyt ForestVital tarjoaa metsälannoitukseen kokonaispalveluita metsäorganisaatioille ja metsänhoitoyhdistyksille. Vuonna 2015 yrityksen liikevaihto oli liki kaksi miljoonaa euroa. Yritys toimii koko Suomen alueella ja työllistää yrittäjän itsensä lisäksi laajan alihankkijaverkoston.

Tuomaristo mukaan ForestVital on onnistunut rakentamaan perinteikkäälle metsänhoitoalalle tehokkaan ja eri osapuolille arvoa luovan palvelukokonaisuuden, joka kattaa mittavan maantieteellisen alueen. Yrityksen menestys perustuu yrittäjän kykyyn hallinnoida laajaa alihankkija- ja asiakasverkostoa. Yritys on profiililtaan ketterä nykyaikainen toimija, joka on ansainnut paikkansa alansa kehittäjien eturintamassa.

Yksityisyrittäjäin Säätiö lahjoitti kolmanneksi sijoittuneelle 3 000 euroa.

Kilpailu ja sen kulku

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailu on maamme arvostetuin nuorille suunnattu yrittäjäkilpailu. Kilpailussa painotetaan yritystoiminnan ansioita. Voittajan valinnassa otetaan huomioon erityiset ansiot toimialaan, innovatiivisuuteen ja yrittäjäasenteeseen liittyen.

Tuomaristoon kuuluivat hallitseva Vuoden nuori yrittäjä Anniina Isokangas (PaaPii Design Oy), viestintäjohtaja Taru Jussila (Suomen Yrittäjät), sarjayrittäjä Ilkka O. Lavas (Lavas Design Oy), yrittäjä Kirsi Piha (Ellun Kanat Oy), toimitusjohtaja Sam Nieminen (Yksityisyrittäjäin Säätiö, SGN Group Oy), kansanedustaja-yrittäjä Antero Vartia ja Nuorten Yrittäjien valiokunta edustajanaan puheenjohtaja Leo Kadieff.



Get Together -tapahtuma jatkuu Tampereella lauantain. Tapahtuma on loppuunmyyty.