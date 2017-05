Kutsu medialle: JHL:n johtajaehdokkaat tavattavissa Helsingissä 30.5.

16.5.2017 08:15 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n johtajatenttiin tiistaina 30.5. klo 17–19.30 Paasitorniin (Paasivuorenkatu 5, Helsinki).

Tilaisuuteen on kutsuttu liiton jäsenistöä tenttaamaan JHL:n puheenjohtaja- ja toimialajohtajaehdokkaita. Puheenjohtajasta ja kahdesta toimialajohtajasta päättää juuri valittu JHL:n edustajisto. Sen ensimmäinen kokous on 5.-7.6.2017 Helsingissä. Edustajiston ja liiton johdon kausi on viisivuotinen.

Puheenjohtajaksi ovat ehdolla Päivi Niemi-Laine (liiton nykyinen puheenjohtaja) ja Håkan Ekström (nykyinen toimialajohtaja). Toimialajohtajiksi ovat ehdolla Minna Salminen (nykyinen erityisasiantuntija johdon esikunnassa), Anne Karjalainen (nykyinen JHL-Opiston rehtori) ja Teija Asara-Laaksonen (nykyinen toimialajohtaja).

Päivi Niemi-Laineen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/paivi_niemi-laine/

Håkan Ekströmin kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/hakan_ekstrom/

Minna Salmisen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tiedotteet/?bid=7067

Anne Karjalaisen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/tiedotteet/?bid=7077

Teija Asara-Laaksosen kuva ja cv: http://www.jhl.fi/portal/fi/jhl-tieto/materiaalipankki/kuvapankki_liittojohdosta/teija_asara-laaksonen/

JHL:n 220 000 jäsentä huolehtivat suomalaisten hyvinvoinnista, peruspalveluista ja turvallisuudesta monenlaisissa tehtävissä. Heidän alojaan ovat hoito, hoiva, kasvatus, sivistys, ruokahuolto, tekniikka ja infrastruktuuri, liikenne, puhtaus ja kunnossapito, hallinto, vapaa-aika, kulttuuri, turva ja pelastus. JHL:n jäsenet työskentelevät kunnissa, valtiolla, yrityksissä, järjestöissä ja seurakunnissa. Kunta-alalla JHL on suurin henkilöstöjärjestö.

Tervetuloa!

Lisätietoja tilaisuudesta: aluepäällikkö Rune Takamaa, p. 040 016 2176