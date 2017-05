Katujen peruskorjaus haittaa liikennettä Töölössä

15.5.2017 11:25 | Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Taka-Töölössä on odotettavissa liikenneruuhkia kun Reijolankadulla ja Urheilulehdon ympäristössä alkaa laaja katuremontti. Kadun alla oleva kunnallistekniikka uusitaan ja Reijolankadulle rakennetaan raitiotiekiskot. Reijolankadulla välillä Urheilukatu–Mannerheimintie on länteen johtavat kaistat poissa käytöstä. Liikenne ohjataan vastaan tulevien kaistan kautta. Tällöin molempiin suuntiin on yksi kaista käytössä, joka saattaa ruuhkauttaa liikenteen ko. kohdassa. Järjestely on voimassa arviolta 31.7.2017 asti.

Poikkeusjärjestelyt liikenteessä vaikuttavat välillä 15.5.2017–30.11.2018. Poikkeusjärjestelyt hoidetaan liikenteenohjauslaitteiden avulla. Moottoriajoneuvot: Reijolankadulla välillä Urheilukatu–Mannerheimintie on länteen johtavat kaistat poissa käytöstä. Liikenne ohjataan vastaan tulevien kaistan kautta. Tällöin molempiin suuntiin on yksi kaista käytössä, joka saattaa ruuhkauttaa liikenteen ko. kohdassa. Järjestely on voimassa arviolta 31.7.2017 asti. Urheilukadun idän puoleinen kadunvarsipysäköinti välillä Reijolankatu–Nordenskiöldinkatu on poissa käytöstä. Joukkoliikenne: Linja-autopysäkki 2077 Reijolankadulla on poissa käytöstä 15.5.–31.7.2017. Korvaavaa pysäkkiä ei oteta käyttöön. Jalankulkijat: Kevyenliikenteenväylä Reijolankadun pohjoispuolella välillä Urheilukatu–Mannerheimintie on poissa käytöstä. Jalankulkijat ohjataan Reijolankadun etelänpuoleiselle kevyenliikenteenväylälle. Pyöräilijät: Pyöräilyväylä Reijolankadun pohjoispuolella välillä Urheilukatu–Mannerheimintie on poissa käytöstä. Pyöräilijät ohjataan Reijolankadun etelänpuoleiselle kevyenliikenteenväylälle Nordenskiöldinkadun ja Reijolankadun risteyksestä sekä Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksestä. Urakoitsija pahoittelee töistä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tekninen karttakuva liikennejärjestelyistä Työalueen sijainti kartalla:

http://kartta.hel.fi/link/3dsSx9

Lisätietoa peruskorjauksesta: Reijolankatu, Nordenskiöldinkatu välillä Urheilukatu–Pohjoinen Stadiontie ja Urheilukatu välillä Reijolankatu–Nordenskiöldinkatu peruskorjataan vuosina 2017–2018. Peruskorjauksessa uusitaan kunnallistekniikkaa ja muutetaan liikennejärjestelyjä. Reijolankadulle rakennetaan raitiotiekiskot ja yksisuuntaiset pyörätiet. Nordenskiöldinkadulla uusitaan raitiotiekiskot sekä rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusitaan jalankulun ja pyöräliikenteen järjestelyjä. Uudistuksessa Reijolankadulle rakennetaan uusi hulevesiviemäri ja kaukolämpöputket saneerataan. Nordenskiöldinkadulle rakennetaan uusi vesijohto ja uudet kaukojäähdytysputket. Urheilukadulla saneerataan osa kaukolämpölinjasta. Myös Mannerheimintien ja Reijolankadun risteyksessä uusitaan kunnallistekniikkaa. Kaikilla kaduilla uusitaan maanalaisia kaapeleita.

