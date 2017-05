Pöyry siirtää taloushallinnon palvelukeskuksensa takaisin Suomeen - yhtiö rekrytoi yli 30 asiantuntijaa

15.5.2017 12:00 | Academic Work

Suurin suomalaisessa omistuksessa oleva suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Pöyry siirtää taloushallinnon palvelukeskuksensa Puolasta takaisin Suomeen. Yli 30 asiantuntijan rekrytointi alkaa välittömästi yhteistyössä Academic Workin kanssa.

Suomi 100 -juhlavuoden hengessä Pöyry on päättänyt siirtää taloushallinnon palvelukeskuksensa Puolasta Suomeen. Yhtiössä koetaan, että maahamme on järkevää, houkuttelevaa ja kannattavaa sijoittaa. Konsernin talousjohtaja Juuso Pajusen mukaan paras tapa juhlia Suomen merkkivuotta on tuoda Suomeen lisää työpaikkoja.

Hyvä ajankohta keskittämiselle

- Lähes 60 toimintavuotemme aikana olemme nähneet Suomen yli pyyhkäisseen rakennemuutoksen ja sen vaikutukset. Pyrimme nyt osaltamme tuomaan esiin suomalaisen toimivan yhteiskunnan ja oikeudenmukaisen sosiaalisen järjestelmän etuja. Haluamme erityisesti näyttää, että Suomi on hyvä maa elää ja yrittää, Pajunen kommentoi.

Päätös taloushallinnon palvelukeskuksen siirtämisestä Puolaan tehtiin vuosien 2011 ja 2012 aikana tilanteessa, jossa hajautetun organisaation ja moninaisten tietojärjestelmien hallinta ja johtaminen oli haastavaa. Toimintoja haluttiin keskittää ulkoiselle kumppanille, koska yhtiössä uskottiin ulkoistamisen luovan edellytykset toimintatapojen yhtenäistämiselle ja joustavalle kasvulle.

- Ulkoistaminen ja keskittäminen ovat toimivia keinoja harmonisoida toimintamalleja. Julkaisimme vuonna 2012 myös vision ja voimakkaaseen kasvuun tähtäävän strategian. Harmonisointi ja prosessien kehittäminen onnistui loistavasti, mikä mahdollisti uuden tietojärjestelmän käyttöönoton. Nyt on tullut aika keskittyä tuottamaan taloushallinnon palveluita itse, Pajunen linjaa.

Suomella on monipuolisia vahvuuksia

Pöyry valitsi taloushallinnon palvelukeskuksen sijoituspaikaksi Suomen useastakin eri syystä. Palvelun ulkoistusta ei haluttu enää jatkaa, koska palveluiden tuottaminen itse lisää tarvittavaa joustavuutta. Lisäksi olemassa olevat rakenteet, tunnettuus Suomessa ja tuttu toimintaympäristö katsottiin isoiksi vahvuuksiksi päätöstä tehtäessä. Talousjohtaja Pajusen mukaan Suomi on myös kohtuullisen hintainen.

- Sijoitus Suomeen on kannattava millä mittarilla tahansa. Kun tarkastellaan suomalaisen asiantuntijaosaamisen hintatasoa, se saattaa vaikuttaa näennäisesti korkealta, vaikka todellisuudessa se ei sitä olisikaan. Lisäksi on hyvä muistaa saman katon alla työskentelyn edut ja sen tuoma tehokkuus. Työ on joustavampaa, Suomessa on valmiiksi hyvät yhtiön rakenteet ja mikä tärkeintä, erittäin osaavaa työvoimaa tarpeisiimme, Pajunen kiteyttää.

Rekrytointi vaiheittain

Rekrytointi tapahtuu kahdessa vaiheessa, jossa ensin rekrytoidaan tiimien esimiehet ja sen jälkeen tiimin muu henkilöstö. Tavoitteena on ottaa kaikki taloushallinnon toiminnot talon sisälle viimeistään joulukuussa. Pöyryllä uskotaan, että Academic Workin tuella ja panoksella onnistutaan löytämään sopivia osaajia vastuullisiin tehtäviin.

- Meillä on pitkä yhteinen historia ja erittäin hyvät kokemukset yhteistyöstä Academic Workin kanssa. Uuden palvelukeskuksen rakentaminen ja henkilöstön palkkaaminen ei ole Pöyryn jokapäiväistä bisnestä. Academic Work tarjosi meille arvostamaamme proaktiivista näkemystä siihen, miten prosessia kannattaa lähteä viemään eteenpäin, Pajunen kertoo rekrytointiprosessista.

Pöyry on ollut pitkään mukana suomalaisen osaamisen ja yhteiskunnan rakentamisessa. Seuraavan sadan vuoden suunnitelma on selkeä: Pöyry haluaa olla edelleen mukana tukemassa innovaatioita, koulutusta ja kehitystä.

- Haluamme jatkossakin huolehtia suomalaisen osaamisen kehittymisestä. Seuraavan sadan vuoden aikana täytyy pitää huoli siitä, mitä olemme hienon historiamme aikana onnistuneet tänne luomaan, Pajunen päättää.