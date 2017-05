Järvenpään keskustaan valmistuu 102 Lumo-vuokra-asuntoa

15.5.2017 13:33 | Kojamo Oyj

Kävelykadun ja torin viereen valmistuva Sibeliuksenkatu 27:n laadukkaat Lumo-asunnot ovat yksiöitä, kaksioita ja kolmioita. Talon katutasossa on kolme vuokrattavaa liiketilaa. Savuton talo valmistuu 1.11.2017.

Sibeliuksenkatu 27:n kuusi- ja kahdeksankerroksisten talojen yksiöt, kaksiot ja osin saunalliset kolmiot ovat vaaleasävyisiä ja lattiat ovat harmaan sävyistä laminaattia. Keittiössä on muun muassa keraaminen keittotaso, monitoimiuuni ja astianpesukone. Mukavuuslattialämmityksellä varustettu pesuhuone on kauttaaltaan laatoitettu ja ajattomasti kalustettu. Kaikissa asunnoissa oleva lasitettu parveke antaa mukavasti lisätilaa.

Lumo-verkkokaupasta www.lumo.fi/verkkokauppa voi asunnon vuokrata heti, ilman hakemusta, vuokravakuutta ja tyytyväisyystakuulla, sanoo myyntijohtaja Nina Silvonen Kojamo-konsernista.

Talossa on asukkaiden käytettävissä sauna, maksuton pesula ja monipuoliset varastotilat. Autopaikat ovat pysäköintitalossa. Savuttomassa talossa tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja talon yleisissä tiloissa. Tupakointipaikka on talon piha-alueella.

Järvenpään keskustan hyvät julkiset ja yksityiset palvelut sekä juna-asema ovat kävelyetäisyy­dellä. Läheisessä Rantapuistossa ja Tuusulanjärvel­lä voi nauttia ulkoilusta ympäri vuoden.

Lumo-asukkaan vuokraan sisältyy muun muassa laajakaista ja vesi ja lemmikit ovat tervetulleita asumaan.