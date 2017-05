ROTARY INTERNATIONALIN TULEVA PRESIDENTTI VIERAILEE SUOMESSA - Ian Riseley haastaa maailmanlaajuisiin puunistutustalkoisiin

15.5.2017 13:04 | Rotarypiiri 1420

TIEDOTE 15.5.2017. Rotary Internationalin presidenttinä pian aloittava Ian Riseley on kestävän kehityksen asialla ja puhuu planeettamme puolesta. Riseley vierailee puolisonsa kanssa Suomessa 18.-21.5. Tervetuloa tapaamaan häntä torstaina 18.5. klo 17.30 Hotelli Haveniin, Unioninkatu 17, Helsinki.

Yli satavuotiaan Rotary Internationalin johtoon astuu heinäkuussa toimintavuodeksi 2017-2018 Ian Riseley, jonka sydän sykkii kestävälle kehitykselle, ekologiselle ajattelulle ja maapallomme tulevaisuudelle. ”Ympäristömme tuhoutuminen ja ilmaston muutos uhkaavat ja koskevat meitä kaikkia. Niillä on kuitenkin erityisen voimakas vaikutus kaikista heikoimpiin, joista Rotary haluaa kantaa erityistä vastuuta”, Riseley sanoo. Hän pyrkii itse elämään oppiensa mukaan Australiassa seitsemän hehtaarin kotitilallaan, jota viljelee orgaanisesti yhdessä puolisonsa Julietin kanssa.

Ympäristöasiat eivät ole varsinaisesti olleet Rotaryn toiminnan keskiössä, koska painopiste on humanitäärisissä hankkeissa. Riseley pyrkii omalla presidenttikaudellaan herättelemään järjestön 1,2 miljoonaa jäsentä yli 35 000 kubissa yli 200 maassa myös ympäristökysymyksiin. ”Haastan jokaisen rotaryklubin istuttamaan heinäkuuussa alkavan toimintavuoden aikana vähintään yhden puun jokaista jäsentään kohden ennen Maapallon päivää, joka on 22.4.2018”, Riseley kehottaa. ”Uskon ja toivon, että lopputulos on vielä suurempi kuin ympäristöllemme yli miljoonan puun istuttamisesta koituva hyöty. Nimittäin se, että tiedostamme maailmanlaajuisesti vastuumme ei ainoastaan ihmisiä vaan koko planeettamme kohtaan.”

Suomen Rotaryllä Suomi 100 -ohjelmaan kuuluva suurkeräys maailman lapsille

Suomen Rotaryssa on käynnissä Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan kuuluva keräys “Suomen lahja maailman lapsille”. Tavoitteena on kerätä miljoona dollaria tänä vuonna 100 vuotta täyttävälle kansain-väliselle Rotary-säätiölle, jonka kautta Rotary toteuttaa palveluprojektejaan ympäri maailmaa kuudella painopistealueellaan. Säätiö kuuluu varallisuudeltaan maailman suurimpiin, ja se luokilteltiin syksyllä 2016 maailman parhaaksi säätiöksi. Säätiö on satavuotisen historiansa aikana tukenut projekteja 3 miljardin USD:n edestä. Ian ja Juliet Riseleyn harvinaislaatuisen vierailun tavoitteena on mm. vauhdittaa Suomen Rotaryn keräyskampanjaa ja tavata mahdollisimman paljon suomalaisia rotareita. Vierailuohjelmaan kuuluu myös tutustuminen suomalaiseen koulujärjestelmään Kulosaaren yhteiskoulussa sekä käynti luomutilalla. Pariskunta tapaa suomalaisia rotareita Tuusulassa 20.5. ja Tampereella 21.5. järjestettävissä tilaisuuksissa.