Hatrick Oy on Vuoden Puuteollisuusyritys 2017

16.5.2017 08:30 | Hatrick Oy

LEHDISTÖTIEDOTE 16.5.2017. Nivalassa toimiva, johdon ja avainhenkilöiden omistama Hatrick Oy on valittu Vuoden Puuteollisuusyritykseksi. Vuoden Puuteollisuusyritys -palkinnon myöntää Puuteollisuusyrittäjät ry, joka on huonekalu-, rakennuspuusepän- ja puusepänteollisuuden johtava edunvalvoja. Yhdistyksellä on jäseniä noin 450 ja jäsenien yhteinen liikevaihto on noin 1 mrd. euroa. Vuoden Puuteollisuusyritys valittiin nyt 19. kerran.

Hatrick Oy valmistaa palo-, röntgen- ja ääneneristysikkunoita. Hatrick on perustettu vuonna 1985. Työntekijöitä on kaikkiaan 12 alan ammattilaista. Hatrick Oy:n asiakaskunta koostuu rakennusliikkeistä ja ikkunatehtaista. Yrityksen liikevaihdosta n. 90% kertyy kotimaasta. Hatrickin liikevaihto on noin 2,9 milj. euroa ja liikevoittomarginaali n. 16%. Vuoden Puuteollisuusyritykseksi valittavat yritykset ovat alan johtavia toimijoita, edelläkävijöitä ja osaltaan myös suunnannäyttäjiä. Hatrickin valintaperusteena ovat olleet hyvä tuloksen tekokyky, tuotannon jatkuva parantaminen ja erikoistuminen haasteellisiin marginaalituotteisiin.



Kuva 1. Vuoden Puuteollisuusyritys palkitaan Lignum Fennicum -palkinnolla, jonka on suunnitellut Mia Waire ja toteuttanut Pertti Lehtinen. Kuvassa vasemmalta Puuteollisuusyritys ry:n hallituksen pj. Ilkka Turpiainen ja toiminnanjohtaja Janne Liias sekä Hatrick Oy:n toimitusjohtaja Sakari Niemelä. ”Tämä on hieno tunnustus Hatrickille ja osoitus onnistumisesta alallamme. Haluankin kiittää avainhenkilötiimiämme, työntekijöitämme ja PTY:n valintaraatia tästä huomionosoituksesta”, toteaa toimitusjohtaja Sakari Niemelä.



Kuva 2. Palkinnon vastaanottivat 12.5.2017 Puuteollisuusyrittäjien vuosikokouksessa Lahdessa Hatrick Oy:n toimitusjohtaja Sakari Niemelä (oikealla) ja myyntipäällikkö Ari Kokkonen. www.hatrick.fi

