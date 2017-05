Korjaustyöt haittaavat liikennettä Vuosaaren sillalla kesään 2019 saakka

Katujen peruskorjaus haittaa liikennettä Töölössä 15.5.2017 11:25

Taka-Töölössä on odotettavissa liikenneruuhkia kun Reijolankadulla ja Urheilulehdon ympäristössä alkaa laaja katuremontti. Kadun alla oleva kunnallistekniikka uusitaan ja Reijolankadulle rakennetaan raitiotiekiskot. Reijolankadulla välillä Urheilukatu–Mannerheimintie on länteen johtavat kaistat poissa käytöstä. Liikenne ohjataan vastaan tulevien kaistan kautta. Tällöin molempiin suuntiin on yksi kaista käytössä, joka saattaa ruuhkauttaa liikenteen ko. kohdassa. Järjestely on voimassa arviolta 31.7.2017 asti.