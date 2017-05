Katri Pynnöniemi nimitetty Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessoriksi

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on hävinnyt hallitusohjelmista 15.5.2017 08:54

Helsingin yliopiston uusi tutkimus osoittaa, miten pohjoismaisen hyvinvointivaltion idea on tuotu Suomen hallitusohjelmiin, miten sitä on muokattu, vahvistettu ja kuinka se on lopulta poistettu. Tutkimustulokset viittaavat jopa niinkin hiljattain kuin vuosina 2014 ja 2015 tapahtuneeseen paradigman muutokseen.