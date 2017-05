FTRForum 2017: Disruptiota ei voi estää, sitä pitää hyödyntää

KUTSU: Tervetuloa mukaan tulevaisuutta visioivaan FTRForumiin 16.–17.5. Lappeenrantaan. 11.5.2017 14:22

KUTSU Hyvä median edustaja, FutureForum on teollisuuden ja teknologian alan tulevaisuutta visioiva bisnestapahtuma, jossa kuullaan kotimaisia ja kansainvälisiä tulevaisuuden visionäärejä ja tekijöitä. Yksi pääpuhujista on megatrendien ja innovaatioiden asiantuntija Olivia Walker. Hän toimii Frost & Sullivan -yrityskonsulttina, asiakkainaan mm. Toyota, IBM ja Bosch. ”Teollisuuden neljäs vallankumous, Industry 4.0, perustuu älyteknologian megatrendiin. Big data, tekoäly ja muut mullistavat teknologiat yhdistävät virtuaalisen ja fyysisen tuotannon. Vallankumous mahdollistaa uudenlaista tehokkuutta ja kestävyyttä teollisuudessa”, kertoo Walker. Teollisuuden neljännen vallankumouksen näkyvimmät ajajat ovat suuryrityksiä, joissa nähdään ja aktiivisesti toteutetaan teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet. Ainoakaan suuryritys ei toimi yksin. Toimivassa yritysekosysteemissä koko verkosto on aktiivisesti kehittämässä uutta ja käyttää parhaita mahdollisia teknologioita. ”Uudet teknologiat t