Viimeinen kuulutus: Itämeri ja kiertotalous -toimittajakoulutus 29.5.

Mediakutsu 30.5. julkistustilaisuuteen: Ruokaketjun taloudellinen merkitys Suomessa ja maakunnissa 17.5.2017 12:40

Mikä on ruokaketjun merkitys kansantaloudellemme? Kuinka paljon ruoka-ala työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti? Kuinka suuri on ruokaketjun tuottama verokertymä? Mikä on alan taloudellinen merkitys ja työllistävä vaikutus eri maakunnissa?