Suomalaiselle tv-katsojalle on tarjolla poikkeuksellisen laaja kattaus mainosrahoitteisia kanavia

Antennitelevisioverkon uusi kymmenvuotinen toimilupakausi käynnistyy tänään keskiviikkona 17.5.2017. Digitan valtakunnallisessa verkossa käynnistyy 20 vapaasti jaettavaa kanavaa ja 46 maksu-tv-kanavaa.

”Suomessa on eurooppalaisittain erittäin vahva mainosrahoitteinen televisio. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalaiselle tv-katsojalle on tarjolla poikkeuksellisen laaja vapaasti katsottavien kanavien määrä Ylen kanavien lisäksi. Muualla Euroopassa tilanne on päinvastainen ”, kertoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. Tilastojen mukaan valtaosa suomalaisten noin kolmentunnin päivittäisestä tv-katselusta kohdistuu vapaasti katsottaviin kanaviin. Tämä luo pohjan tehokkaalle ja laajat massat tavoittavalle mainosmedialle.

”Tv-mainonta on monipuolistunut ja niin kehittyy myös television uusi mainosteknologia. Olemme asiakkaidemme kanssa kehittäneet tv-mainonnan vuorovaikutteisuutta tuomalla internetin ja perinteisen television yhdistävät hybridipalvelut tv-katsojille ja saavuttaneet erinomaisia tuloksia. Hybridipalvelut mahdollistavat Digitan media-asiakkaille täysin uutta kasvua tv-mainosliiketoimintaansa”, kertoo Weckström Digitan uusista palveluista.

Uusi toimilupakausi on tv-toimialan iso yhteinen ponnistus

”Uuden toimilupakauden aloitus on ollut merkittävä tekninen ja kaupallinen ponnistus. Tv-toimiala kykeni jälleen tekemään ison muutostyön hyvässä yhteistyössä”, toteaa Weckström.

”Runsaan kanavatarjonnan lisäksi käynnistyvä toimilupakausi tuo mukanaan laajennuksen suosittujen tv-kanavien Frii, Hero, Kutonen ja TLC näkyvyysalueisiin. Lisäksi yhä useampi vapaasti vastaanotettava kanava on vastaanotettavissa myös Digitan täytelähetinasemalta”, kertoo Weckström uuden toimilupakauden muutoksista.

Maanpäällinen jakeluverkko on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa jaella audiovisuaalisia massasisältöjä kaikille suomalaisille alkavalla verkkotoimilupakaudella ja myös tästä eteenpäin. Digitalla on tekninen valmius toteuttaa sulavasti maaliskuussa 2020 tapahtuva teräväpiirtosiirtymä. Maanpäällinen jakeluverkko on toimintavarma, luotettava ja laadukas jakelutie, joka mahdollistaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta vastaanottaa sisältöä ja jakaa elämyksiä. Tällä hetkellä Digitan antenni-tv-lähetykset tavoittavat 99,96 prosenttia Manner-Suomen väestöstä. Digitan verkolla on myös maan huoltovarmuuden ja kriisiajan toiminnan kannalta tärkeä merkitys.

