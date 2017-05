LOGOMON NÄYTTELYT OVAT KESÄN YKKÖSKOHDE

17.5.2017 09:40 | LOGOMO

Taiteenystävän tämän kesän ykköskohde on Turku, ja osoitteeksi kannattaa ottaa Logomo, jonka Art Goes Logomo -kesänäyttely tarjoaa 10.6. alkaen harvinaisen laajan katsauksen nykytaiteen huippunimiin. Päänäyttelyn lisäksi Logomossa jatkuvat 13.8. saakka päivittäin myös elokuva-alan Behind the Scenes -näyttelyt. Kulttuuripäivän Turussa kruunaa lounas Logomo Kitchenissä.

Art Goes Logomo esittelee nykytaiteen kärkinimet

Logomon ja nykytaiteen galleria MAKASIINI CONTEMPORARYn kanssa yhteistyössä toteutettuun Art Goes Logomo -näyttelyyn on koottu 20 kansainvälistä nykytaiteilijaa.

Näyttelyssä on mukana useita tunnettuja kotimaisia nykytaiteilijoita, kuten Nanna Susi, Osmo Rauhala, Katja Tukiainen ja IC98 -kollektiivi. Ulkomaisista vieraista mm. amerikkalainen Gerald Davis ja Bosco Sodi Meksikosta ovat keränneet huomiota teoksillaan.

Ryhmänäyttelyn koonnut galleristi Frej Forsblom pitää kattausta korkeatasoisena.

- Näyttely on läpileikkaus sekä nuoren polven että hiukan vakiintuneemmista nykytaiteilijoista. Kaikki ovat kuitenkin mielestäni kiinnostavassa vaiheessa uraansa, hän kertoo.

Tilaa taiteelle

Turussa ei olla sitten 90-luvun alkupuolen esitetty näin laajaa tai tasokasta ryhmänäyttelyä. Logomo sopiikin taidenäyttelyille erityisesti tilojensa puolesta, sillä korkea ja suuri aula tarjoaa monipuolisesti muokattavan tilan, joka mahdollistaa ripustamisen ja näytteillepanon taiteen ehdoilla.

Tavoitteena onkin tehdä Logomon taidenäyttelyistä jokavuotinen tapahtuma, joka tuo korkeatasoista kansainvälistä taidetta myös museoiden ulkopuolelle.

Ei pelkästään taidenautintoja

At Goes Logomo -päänäyttelyn lisäksi Logomossa kannattaa katsastaa kotimaiseen elokuvantekoon keskittyvät Behind the Scenes -näyttelyt. Tom of Finland Movie keskittyy viime vuoden menestyselokuvaan, kun taas Tähtien tekijät kertoo suomalaisen elokuvateollisuuden kultaisista vuosikymmenistä. Molemmissa näyttelyissä on esillä runsaasti elokuvarekvisiittaa ja muuta materiaalia.

Logomokävijää hemmotellaan myös ruokapuolella. Läpi kesän palvelevasta Logomo Kitchenistä saa laadukkaan buffetlounaan lisäksi myös pienemmät kahviherkut.

Art Goes Logomo -ryhmänäyttely 10.6.–13.8., Behind the Scenes: Tom of Finland Movie ja Tähtien tekijät -näyttelyt 13.8 saakka.

Kaikki näyttelyt ovat avoinna päivittäin (ei juhannusviikonloppuna).