Kiekkoleijonat, Fingerpori ja suomirock saivat Tallinnan Viru-hotelliin Suomi100-erikoishuoneet

Tallinnan tunnetuimpiin kuuluva maamerkki ja Viron suurin hotellikompleksi kunnioittaa satavuotiasta Suomea 18. kerrokseen sisustetuilla teemahuoneilla, jotka heijastavat Suomen ja Viron läheisiä suhteita ja nostavat vieraiden mielialaa myös huumorin keinoin. Yksitoista Suomi100-huonetta kertovat kiehtovia, maita yhdistäviä tarinoita kulttuurin, diplomatian, luonnon, maantieteen, matkailun, urheilun ja viihteen saralta. Huoneiden teemoina ovat virolaissyntyiset jääkiekkoleijonat Siim Liivik ja Leo Komarov, matkaopaskonkari Tapio Mäkeläinen, Virossa tuotteensa ompeluttava suomalainen hattuyhtiö Costo, arkkitehti Eliel Saarisen näkemys Tallinnasta, Suomen parhaat luontokuvat, Suomen suurlähetystö Virossa, suomalaiset designklassikot, Suomen television läikytys rajan yli Neuvosto-Viroon, suomirockissa soinut perkeleellinen kaipuu Tallinnaan, fingerporilainen näkemys Viron-matkailusta sekä syksyllä ensi-iltansa Tallinnassa saava Tom of Finland -elokuva.

Vuonna 1972 avattu hotelli Viru oli Viron ensimmäisenä pilvenpiirtäjänä aikakautensa rakennussensaatio, joka on valmistumisestaan lähtien toiminut silloisen Neuvostoliiton ja sittemmin itsenäistyneen Viron hotellitoiminnan suunnannäyttäjänä. Viru edusti jo avautuessaan korkeaa tasoa niin palvelussaan kuin sisustuksessaankin ja on ylläpitänyt asemansa kaikkien matkailijoiden luottohotellina vuosikymmenestä toiseen. Viime vuonna yli puoli miljoonaa asiakasta nautti hotellin ravintola-, kokous- ja kongressipalveluista ja hotellissa yöpyi yli neljännesmiljoona vierasta. Hotellissa toimii myös suosittu KBG-museo, joka on yli 35 000 vuotuisella kävijällään yksi maan suosituimmista museoista.

”45 vuotta on mille tahansa hotellille pitkä aika pysyä suosittuna ja erityisesti Tallinnassa kilpailu kiristyy valtavalla vauhdilla. Hotellitarjonta kasvaa samassa suhteessa kaupunkiin saapuvien matkailijoiden virran kanssa, eli on kymmenessä vuodessa tuplaantunut. Kilpailu pitää meidätkin pirteinä ja antaa syyn uudistua riittävän usein. Se on selkeästi onnistunut, sillä nykyisin Original Sokos Hotel Viru nimeä kantava ylpeytemme on koko olemassaolonsa ajan pitänyt sijoituksensa Viron suosituimpana hotellina”, kiittelee Viron Sokos Hotellien markkinointijohtaja Evelin Org ja jatkaa: ”Tämän vuoden kantavaksi teemaksemme nostimme luonnollisesti satavuotiaan Suomen ja ensi vuonna koettaakin sitten Viron oman 100-vuotisjuhlan vuoro. Kunnioitamme naapuruksia tuomalla maita yhdistäviä näkökulmia ja tarinoita niin hotellivieraidemme, kuin myös kaupunkilaistenkin iloksi. Näitä esitellään juhlavuosien ajan Viru-hotellin erikoishuoneissa, käytävillä ja muussa ohjelma- ja ravintolatarjonnassamme.”

Viru-hotellin Suomi-huoneet tulivat 15.5. hotellin normaaliin myyntiin. Teemahuoneet tulevat normaalien huoneiden joukkoon hotellin varauspalveluun ja sellaisen saaminen on asiakkaalle yllätys. Teemahuoneeseen ei sisälly lisäkuluja, vaan huoneet ovat huoneluokkaansa vastaavien hintaisia.

HUONE 1801 Virolaiset kiekkoleijonat

Jääkiekko on suomalaisille kansallisurheilua ja mukaan on mahtunut muutama virolainenkin. Kulttipelaajistamme kaksi on virolaista syntyperää: Siim “Märkä-Simo” Liivik ja Leo Komarov. Lätkähuone on omistettu suomalaiselle jääkiekolle, mutta virolaisin viittein ja kahta sankariamme juhlistaen. Huoneessa on Märkä-Simon ja Leksan kuvamuistoja vuosien varrella ja henkilökohtaisia lätkäkamoja - ja siellä soi luonnollisesti JVG. Yhteistyössä Siim Liivik ja Leo Komarov.

HUONE 1802 Tutkimusmatkalla Virossa

Tuglas-seuran kulttuurisihteeri Tapio Mäkeläinen on suomalainen kirjailija ja aito estofiili. Hänen opaskirjansa ovat innostaneet useat suomalaiset tutustumaan Viron joka kolkkaan. Tämä huone kutsuu vieraansa Tapio Mäkeläisen Viroon. Huoneessa voi tutustua Tapion huomioihin, kertomuksiin ja parhaisiin vinkkeihin, joiden avulla matkailija voi löytää Tallinnan parhaiten piilotetut salaisuudet. Yhteistyössä Tapio Mäkeläinen.

HUONE 1803 Pidä hatustasi kiinni!

Tässä huoneessa suomalainen muotoilu kohtaa virolaisen käsityötaidon luoden vanhasta uutta. Kolmen suomalaisen suunnittelijan luoma hattumerkki Costo on erinomainen esimerkki tyylin tavoittelusta ilman rajoja. Ylijäämäkankaista ja nahoista Virossa valmistettujen hattujen tyyli, ekologia ja kestävä laatu kulkevat käsi kädessä. Vieraat voivat huoneessa tutustua hattumuotiin ja irrotella Tallinnassa päähineillä. Yhteistyössä Costo.

HUONE 1804 Suomalaisten arkkitehtien Tallinna

Suomalainen arkkitehtuuri tunnetaan ympäri maailmaa ja muutamia malliesimerkkejä siitä löytyy myös Tallinnasta. Tallinna olisi voinut saada vieläkin suomalaisemman ilmeen, jos Eliel Saarisen visioimasta Suur-Tallinna -hankkeesta olisi tullut totta. Tämä huone esittelee tuota visiota: vaihtoehtoista Tallinnaa, joka ei koskaan toteutunut. Yhteistyössä Viron arkkitehtuurimuseo.

HUONE 1805 Tuhansien järven maa

Suomalaiset ja virolaiset jakavat rakkauden metsään ja luontoon. Virolaisen sanonnan mukaan metsä on meidän molempien kirkkomme ja tässä huoneessa juhlistamme saumatonta luontosuhdetta Vuoden Luontokuva -näyttelyllä. Kyseessä lienee maailman kompaktein valokuvagalleria ja mahduttaakseen kaikki vuoden 2015 luontokuvakilpailun kategoriavoittajat ja kunniamaininnan ansainneet mukaan, vaihtuvat teokset kvartaaleittain. Yhteistyössä Suomen Luontokuvaajat Ry.

HUONE 1806 Suomen suurlähetystö

Suomen Viron suurlähetystö Tallinnan Toompeanmäellä symboloi maidemme läheisiä poliittisia ja henkilökohtaisia siteitä. Harva kuitenkaan tietää, että Viron itsenäistyessä konsuliosastolla oli vilkas vastaanottopiste myös Viru-hotellissa. Suomalaismatkailijoiden luonne ja käyttäytyminen ovat villeimmistä vuosista onneksi jo rauhoittuneet ja nyt jokaisella on mahdollisuus tuntea itsensä Suomen suurlähettilääksi – ainakin tässä arvokkaassa huoneessa oleskellessaan.

”Diplomatia, avoin suhtautuminen uuteen, toisten kunnioitus ja uusien suhteiden luominen ovat kaikille matkailijoille hyviä muistisääntöjä ja suurlähetystön inspiroimissa historiallisissa puitteissa niillä kelpaa näyttää esimerkkiä myös muille matkailijoille”, vinkkaa Evelin Org.

Suurlähetystön oma huone on sisustettu Tallinnan Suomen suurlähetystön huonekaluilla ja arvoesineillä ja sviitin seinille on ripustettu Tallinnassa vierailleiden Suomen presidenttien viralliset muotokuvat. Yhteistyössä Viron Suomen suurlähetystö ja suurlähettiläs Kirsti Narinen.

HUONE 1807 Suomalaiset designklassikot

Suomen Viron-instituutin järjestämä 100 esinettä Suomesta -näyttely kertoo Suomen tarinan esittelemällä yhden esineen kultakin itsenäisyyden vuodelta. Se kertoo suomalaisuudesta niin arkisin, teollisin, innovatiivisin kuin humoristisinkin esimerkein. Huone 1807 esittelee hienon näyttelyn pienoiskoossa kuvin, esinein ja kirjoin. Yhteistyössä Suomen instituutti Virossa.

HUONE 1808 Television taikaa



Tämä huone on omistettu vallankumoukselle, jota ei televisioitu, vaan joka alkoi televisiosta. Suomen televisiolla kun on ollut erityinen rooli Viron historiassa, sillä Suomesta läikkyneet ohjelmat mainoksineen muodostivat suljetussa neuvostoyhteiskunnassa konkreettisen ikkunan länteen. Virossa katsottu suomalainen televisiosisältö myös vahvisti virolaisten ja suomalaisten kulttuurista ja kielellistä suhdetta. Erityisesti MTV oli virolaisille tärkeä kanava amerikkalaisen viihteen pariin ja tekstitetyt suosikkiohjelmat Ritari Ässästä ja Dallasista Emmanuelleen opettivat suomen kieltä kahdelle polvelle pohjoisvirolaisia. Yhteistyössä mm. Disko ja ydinsota -elokuvan tuottanut Kiur Aarma.

HUONE 1809 Suomirockin lähettiläät

Nostalgia ja kaipuu ovat ikuisia teemoja pop- ja rockmusiikissa ja sama pätee luonnollisesti myös suomalaiseen musiikkiin. Eksoottisimpien kohteiden lisäksi suomalaiset ovat usein kaivanneet Viroon ja Juicella se kaipuu lahden taakse oli suorastaan perkeleellistä.

Virun suomirock-huone esittelee kaipuuta Miljoonasateen ja Neljän Ruusun laulujen ja vanhojen valokuvien avulla. Huoneen yksi seinä on lisäksi luonnolliseen kokoon tulostettu ote Tavastia-klubin legendaarisesta takahuoneesta. Yhteistyössä Neljä Ruusua, Miljoonasade ja Tavastia-klubi.

HUONE 1810 Fingerpori

Suomen suosituin päivittäin ilmestyvä sarjakuva Fingerpori on kunnioittanut Helsingin ja Tallinnan välistä laivamatkailua ja Viru-hotellissa yöpymistä useissa tarinoissaan. Fingerporille yhteistyö hotellin kanssa on ensimmäinen laatuaan ja sen myötä Fingerpori-huoneessa pääsee viettämään aikaa tuttujen hahmojen, kuten Rivo-Riitan ja Heimo Vesan seurassa.

”Toivon, että Fingerporissa yöpyvä malttaa huoneeseen suunniteltuihin yksityiskohtiin tutustumiselta käydä myös kaupungilla Tallinnaa ihailemassa. Ja jos uni ei jostain syystä tule, voi hän imuroida paitsi Fingerpori-oluen, myös huoneen varustukseen kuuluvalla klassisella Miele-imurilla”, kertoo Fingerporin luoja Pertti Jarla. Yhteistyössä Pertti Jarla.

HUONE 1811 ____ of Finland

Jos taiteilijan nimessä on Finland, hänellä on oltava kansallista merkitystä. Tom of Finland koki menestyksen myöhään, mutta se ei tullut yllätyksenä. Hän on taiteilija, jonka tarina kannattaa ehdottomasti kertoa myös elokuvana. Tämä huone on omistettu Dome Karukosken Tom of Finland -elokuvalle ja se tarjoaa kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden viettää yönsä Tom of Finland -lakanoissa. Yhteistyössä Helsinki Filmi ja Finlayson.

Original Sokos Hotel Virun kaikki 423 huonetta ovat käyneet läpi perusteellisen remontin. Alkuperäisen Viru-hotellin viereen kolme vuotta sitten avattu korkeatasoinen 93 huoneen business-luokan Solo Sokos Hotel Estoria on yksi Viron ehdokkaista vuoden 2017 World Luxury Hotel Awards -nimityksen saajaksi.

AS Sokotel on SOK konsernin tytäryhtiö, joka on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Se edustaa Virossa tavaramerkkejä Original Sokos Hotel Viru, Solo Sokos Hotel Estoria, Cafe Amigo, Amarillo ja Merineitsi. S-ryhmään kuuluva Sokos Hotels on Suomen laajin hotelliketju, johon kuuluu yli 50 hotellia Suomessa, 3 Pietarissa sekä Viru ja Estoria Tallinnassa.