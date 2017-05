Tarkastuslautakunta: Kotihoito ei aina riitä ikääntyneen palvelutarpeeseen

17.5.2017 10:11 | Helsingin kaupunginkanslia

Helsingin tarkastuslautakunnan mukaan ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointi kestää liian kauan. Lautakunta käsitteli vuoden 2016 arviointikertomuksessaan kotihoidon lisäksi myös peruskoulujen yhdistämisiä, suurten tapahtumien tukemista ja energiatehokkuutta.

Tarkastuslautakunta totesi, että kotihoidon asiakastyötä ja työvuoroja suunnittelemalla on pystytty lisäämään asiakkaalle tutun hoitajan asiakaskäyntejä ja samalla myös hoitajien työtyytyväisyys on parantunut. Näitä itseohjautuvia tiimejä on kokeiltu muun muassa Vuosaaren Voima -hankkeessa.

Huonokuntoisia ikääntyneitä pyritään kuitenkin hoitamaan liian pitkään kotona. Haasteellisimpia ovat tilanteet, joissa ikääntyneen kunto heikkenee nopeasti. Ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arviointiprosessi on pitkä. Palveluasumispaikkaa ei saa aina tarpeen vaatiessa tai sitä joudutaan jonottamaan ikääntyneen kuntoon nähden väärässä paikassa. Tarkastuslautakunnan mukaan kotona asuvien ikääntyneiden SAS-prosessia (selvitys-arviointi-sijoitus) tulee tehostaa siten, että palveluasumispaikan saa siinä vaiheessa, kun asiakkaan kunto sitä edellyttää.

Kouluverkkoa arvioidessaan lautakunta totesi, että lapsivaikutusten arviointi kouluja yhdistettäessä on ollut puutteellista. Peruskouluja on yhdistetty linjausten mukaisesti muodostamalla kaikki luokka-asteet kattavia yhtenäisiä peruskouluja. Opetusvirasto on parantanut asukkaiden ja vanhempien osallisuutta yhdistämisprosesseissa, mutta ei vielä riittävästi.

Lautakunta arvioi myös suurten tapahtumien tukemisen käytäntöjä osana kaupunkimarkkinointia ja matkailun kehittämistä. Tuet eivät ole julkisesti haettavissa eikä niille ole olemassa yhtenäisiä myöntämiskriteereitä. Lautakunta toteaa kertomuksessaan, että tapahtumien tukemiskäytännöt tulee yhtenäistää läpinäkyvämmiksi.

Helsingin kaupunki on parantanut energiatehokkuuttaan, mutta kaupungin oman toiminnan energiankulutus on kuitenkin vain noin 12 prosenttia koko kaupunkialueen energiankulutuksesta. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan kaupunkisuunnitteluviraston tulee nykyistä enemmän ohjata kaupunkirakenteen ja rakennusten energiatehokkuuden parantamista kaavoituksella.

Arviointikertomus valtuustoon käsittelyyn 21.6.

Tarkastuslautakunta on kuntalain mukaan välittömästi kaupunginvaltuuston alainen toimielin, jonka tehtävänä on arvioida, miten valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet. Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2016 arviointikertomuksen 12.4.2017 ja se tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn 21.6.2017.

Arviointikertomuksessa käsitellään yhteensä 20 aihetta ja esitetään 43 suositusta. Arviointikertomus 2016 on luettavissa verkossa osoitteessa: www.arviointikertomus.fi.

Wille Rydman, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 050 516 7651, wille@willerydman.fi

Pentti Arajärvi, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, 040 582 0300, pentti.arajarvi@iki.fi

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, 09 310 36480, pirjo.hakanpaa@hel.fi

