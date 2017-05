Uuden kyberturvallisuustapahtuman teemoina yritysvakoilu, bisnes ja infosota

17.5.2017 10:15 | Messukeskus

Kyberturvallisuudesta huolehtiminen yrityksissä on ensiarvoisen tärkeätä. Kyberuhat vaikuttavat suoraan liiketoimintaan ja niihin varautuminen on yritykselle usein elinehto ja myös selkeä kilpailuetu. Uusi Cyber Security Nordic -tapahtuma 26.–27.9.2017 Messukeskuksessa pureutuu ensimmäisenä päivänä kyberturvallisuuteen yritysvakoilun, bisneksen ja infosodan näkökulmista. Toisena päivänä käsitellään yritysturvallisuutta esimerkkien kautta ja perehdytään terveydenhoitoalaan liittyviin kyberuhkiin. Messukeskus järjestää tapahtuman yhteistyössä Finnish Information Security Cluster ry:n kanssa.

”Ajankohta Cyber Security Nordic -tapahtumalle on erinomainen. Yritykset ovat heränneet huomaamaan kyberuhat ja tarvitsevat tietoa niistä. Terveydenhoitoalalla tämä aihe on nyt erityisen kuuma. Nyt tapahtuneet kyberhyökkäykset ovat olleet yksinkertaisia ja ne ovat osuneet kohteisiin, joissa on ollut tietämyksen puutetta. Hyökkäysten kohteena usein ovatkin helpot kohteet, joista saadaan suuri medianäkyvyys”, kertoo Cyber Security Nordic -tapahtuman kehitysryhmän jäsen, Associate Fellow Aapo Cederberg GCSP:stä. ”Suomessa perusasiat ovat kyllä kunnossa, mutta kehitettävää toki aina on. Kyberhyökkäykset kohdistuvat usein yrityksiin ja niillä tavoitellaan taloudellista etua. Kukaan ei voi sanoa, etteivät kyberhyökkäykset voi kohdistua heihin. Ennaltaehkäisy on aina edullisempaa kuin hyökkäysten aiheuttamien tuhojen korjaaminen. Nyt pitää ottaa opiksi kansainvälisistä tapahtumista, sillä uhka on globaali. Jokaisen toimijan kannattaa tehdä riskianalyysi ja tehdä päivityksiä, jos niihin on tarvetta.”

Huippuluokan pääpuhujat avajaispäivänä



Yksi Cyber Security Nordic -tapahtuman pääpuhujista on F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen. Hän on perehtynyt kyberrikollisuuteen yli 25 vuotta. Cyber Security Nordic -tapahtumassa Hyppösen aiheena on The Digital Battle. Hyppönen puhuu elämästä internet-vallankumouksen aikana. Tietokoneet ovat alkaneet keskustelemaan toisensa kanssa internetin kautta ja teknologia ympärillämme on muuttunut nopeammin kuin koskaan. Olemme jo tulleet riippuvaisiksi digitaalisista laitteista ja tämä on vasta alkua. Yhdistetyt laitteet avaavat uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta myös verkkorikollisuudelle. Hyppönen pohtii nykytilannetta ja tulevaisuutta sekä sitä, miten voimme turvata uusien laitteiden toiminnan ensi vuosikymmenellä.



Toinen pääpuhujista, yhdysvaltalainen entinen kenraali John R. Allen, on toiminut NATOn Afganistanin kansainvälisten joukkojen komentajana. Hän kertoo millaista on toimia näin vaativassa johtotehtävässä ja miten rakentaa johtajuutta niin, että selviää vaativista johtajuushaasteista. Pääpuheenvuoron hän pitää aiheesta The Ultimate Challenge of Leadership within Modern Battlefields. Fyysinen ja virtuaalinen maailma ovat tulleet yhdeksi. Menestyksekkään bisneksen johtamisessa kyberavaruudessa on samoja piirteitä kuin joukkojen johtamisessa modernilla taistelukentällä.



Cyber Security Nordic -tapahtuman kolmanneksi pääpuhujaksi on vahvistunut Rami Efrati, joka on kyberteknologian strategisten menetelmien asiantuntija ja luonut pääministerin johdossa olevan Israelin kyberturvallisuusorganisaation.



Hybridiosaamiskeskus on myös mukana tapahtuman sisällön suunnittelussa ja sieltä tulee vielä neljäs pääpuhuja tapahtumaan.



Toisena päivänä fokuksessa yritysturvallisuus ja terveydenhoitoala

Yritysturvallisuuteen liittyvistä aiheista kuten tietomurroista ja yrityssalaisuuksien suojaamisesta kuullaan useita esimerkkitapauksia 27.9. Tietoiskuja pitävät tapahtuman kumppanit. Cyber Security Nordic -tapahtuman pääsponsoreita ovat Accenture, CGI Suomi ja Cisco Systems Finland. Muita kumppaneita ovat muun muassa Nixu, Insta DefSec, Sparta Consulting, Rugged Tooling, Tieto, Moonsoft ja PWC PricewaterhouseCoopers.

Toisena päivänä käsitellään myös terveydenhoitoalaan liittyviä kyberuhkia ja niihin varautumista omassa osiossaan.

Cyber Security Nordic järjestetään 26.–27.9.2017 samaan aikaan kansainvälisen turvallisuusalan FinnSec-messujen sekä Kiinteistö-messujen ja Avita Audiovisual Forumin kanssa Messukeskuksessa Helsingissä. Tapahtuman näyttely on kaikille avoin ja avoinna päivittäin klo 9-17. Konferenssin ensimmäinen päivä keskiviikko 26.9. on maksullinen (190 e) ja toinen päivä torstai 27.9. on kaikille avoin.

Finnish Information Security Cluster ry on perustettu vuonna 2012. Jäsenistö koostuu kansallisesti merkittävistä tieto- ja kyberturvatuotteita ja -palveluita tarjoavista yrityksistä ja organisaatioista. FISC:n tavoitteena on kasvattaa ja kansainvälistää jäsenistön liiketoimintamahdollisuuksia, sekä edistää kyberturvaosaamisen laajamittaista hyödyntämistä yhteiskunnassa. Kyberturvallisuus koskettaa kaikkia yhteiskunnan jäseniä. Sen jatkuva parantaminen vaatii julkisen ja yksityisen sektorin laajaa yhteistyötä.