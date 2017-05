Bättre på språk med dataspel

Kieli haltuun pelin avulla 17.5.2017 10:40

Lapsille on kehitetty Suomessa ainutlaatuinen digitaalinen kielenoppimispeli, joka toimii puhekäyttöliittymän kautta. Se on uusi lähestymistapa varhaiseen kielenoppimiseen. Suomen Akatemian rahoittama Say it again, kid! -hanke on osa Tulevaisuuden oppiminen -akatemiaohjelmaa.