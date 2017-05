TEAM on valmis yhdistymään osaksi Teollisuusliittoa

TEAM ei hyväksy työttömyysturvan lisäleikkauksia 21.4.2017 08:56

SAK:laisen TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto on kokoontunut Helsingissä. Ohessa valtuuston kannanotto: Sipilän hallitus on jo heikentänyt työttömyysturvaa kovemmalla kädellä kuin mikään hallitus sitä ennen. Vuodenvaihteessa työttömyysturvaan tehtiin historialliset leikkaukset: päivärahakausi lyheni 500 päivästä 400 päivään ja omavastuuaika piteni viidestä päivästä seitsemään. Henkilöillä, joilla on enintään kolmen vuoden työhistoria, työttömyysturvan enimmäisaika lyheni 300 päivään. Työvoimapalveluja ja työllisyysmäärärahoja on ajettu systemaattisesti alas. Nämäkään eivät hallitukselle riitä. Valmistelussa on useita työttömiin kohdistuvia toimia, jotka toteutuessaan nopeuttaisivat eriarvoistumiskehitystä ja monimutkaistaisivat työttömyysturvaa. Uudistukset ovat hallinnollisestikin järjettömiä; uusia kahden kuukauden pituisia karensseja kaavaillaan niille, jotka eivät ole hakeneet vähintään 15:tä työpaikkaa edeltävän kolmen kuukauden aikana. Vaikka tämän karenssin välttäisik