Mediakutsu 30.5. julkistustilaisuuteen: Ruokaketjun taloudellinen merkitys Suomessa ja maakunnissa

17.5.2017 12:40 | Luonnonvarakeskus

Mikä on ruokaketjun merkitys kansantaloudellemme? Kuinka paljon ruoka-ala työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti? Kuinka suuri on ruokaketjun tuottama verokertymä? Mikä on alan taloudellinen merkitys ja työllistävä vaikutus eri maakunnissa?

Aika: ti 30.5.2017 klo 9.00–10.30 (8.30 kahvi)

Paikka: Ravintola Loisteen Kaarre (Hotelli Vaakunan sisäänkäynti), Asema-aukio 2, Helsinki Meillä on ilo kutsua Sinut ruoka-alan arvonlisäystä, työllisyys- ja verovaikutuksia ruotivaan tilaisuuteen ravintola Loisteen Kaarteeseen tiistaina 30.5. klo 9–10.30. Luonnonvarakeskus (Luke) julkistaa selvityksen, joka paljastaa ruoka-alan arvonlisäys-, työllisyys- ja verovaikutukset koko maassa ja maakunnissa vuosina 2013–2015. Tarkastelu kattaa sekä suorat että välilliset vaikutukset. Suorat vaikutukset ovat elintarviketoimialojen oma työllisyys ja oma arvonlisäys. Välilliset työllisyys- ja arvonlisäysvaikutukset ovat ruoka-alan panosostoista aiheutuvia vaikutuksia kotimaassa muilla kuin elintarviketoimialoilla. Toimittajille ja alan sidosryhmille suunnattu tilaisuus liittyy hankkeeseen ”Selvitys kotimaisen elintarvikesektorin verokertymästä ja työllisyysvaikutuksista”. Sitä ovat rahoittaneet Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry, Matkailu- ja ravintolapalvelut, Suomen elintarviketyöläisten liitto ja Agronomiliitto. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 22.5. mennessä: ulla.ramstadius@luke.fi

Paikkoja on rajoitetusti (max. 50 hlöä), joten ilmoittauduthan pian. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa, ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen Luken YouTube-kanavasta: www.youtube.com/lukefinland Kerrothan ilmoittautumisesi yhteydessä, osallistutko paikan päällä vai verkossa. Lähetämme live-stream-linkin ilmoittautuneille.



