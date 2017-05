Johanna Tuomolan uutuusdekkari sukeltaa maanis-depressiivisen mieleen

17.5.2017 13:16 | Sugar Helsinki Oy

Kun eilinen oli toinen on kirjailijakonkari Johanna Tuomolan uuden trilogian toinen osa. Se tempaa mukaansa maanis-depressiivisen ja säännöistä piittaamattoman yksityisetsivä Julia Takalon matkaan. Kirjan hahmot ovat moniuloitteisia, ja Johanna Tuomola onkin harvoja naisdekkaristeja, joka on saavuttanut laajan ja uskollisen mieslukijajoukon.

Trilogian ensimmäinen osa Valheiden vangit sai erittäin hyvän vastaanoton – Tuomolan tasaisen laadukkaat dekkarit ovat saaneet runsaasti ylistäviä arvioita.

Televisiosarjoista tuttu toteutustapa



Kuten trilogian avausosa, 40-jäseninen esilukijaryhmä pääsi vaikuttamaan kirjan juoneen ja lopputulokseen. Käytäntö on tuttu muun muassa televisiosarjoista, mutta Tuomola on ensimmäinen, joka on systemaattisesti käyttänyt metodia kirjoissaan.

Trilogian kirjat on myös toteutettu omakustanteina vapauden säilyttämiseksi, vaikka iso kustantamo kiinnostuikin kirjakonseptista.

Kirjan päähenkilö Julia Takalo saa toimeksiannon, joka vie hänet Sammattiin Villa Santalan kuntoutuslaitokseen selvittämään ilkivaltatapauksia. Harmittomilta vaikuttavat teot saavat karmaisevan jatkeen, kun yksi asukkaista löydetään murhattuna.

Julia syyttää itseään tapahtuneesta ja paneutuu vimmalla syyllisen etsintään. Kaiken keskellä Julian oma menneisyys tekee itsensä tiettäväksi tavalla, joka asettaa hänen koko siihenastisen elämänsä uuteen valoon. Salaisuudet kietoutuvat yhteen. Voiko mihinkään enää luottaa? Kuka on ystävä, kuka vihollinen?

“Se hetki, kun kaikki kirkastui, tarkoitti kuolemaa. Hän ei ollut ymmärtänyt asioiden

mittasuhteita. Lisäksi hän oli tehnyt lukuisia virhetulkintoja. Vakavin niistä se, ettei

hän ollut ottanut toista osapuolta riittävästi huomioon. Hän oli keskittynyt siihen, mitä

itse voisi voittaa eikä siihen, mitä toinen oli valmis häviämään.”

Kun eilinen oli toinen julkaistiin 6. toukokuuta 2017.

