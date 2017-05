Philips täysin uudenlaiseen yhteistyöhön psykiatrisen hoidon ratkaisujen kehittämiseksi – tavoitteena potilaslähtöisempi hoito

18.5.2017 11:20 | Philips

Philips ja Västerbottenin läänin maakäräjät avaavat yhdessä uudistetun hoito-osaston Norlannin yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikalle Ruotsin Uumaajaan. Tällä viikolla avattu, uusittu osasto on innovatiivinen yhteistyöprojekti julkisen ja yksityisen sektorin välillä terveydenhuollossa. Pilottiprojektilla testataan uusia ratkaisuja kehittämään olemassa olevaa hoitoympäristöä niin potilaille, heidän omaisilleen kuin työntekijöillekin – tavoitteena on parempilaatuinen hoito pienemmillä kustannuksilla.

“Philipsillä uskomme vahvasti, että ottamalla huomioon kaikki sidosryhmät alusta alkaen, voidaan kehittää liiketoiminnan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Psykiatria on pitkään ollut ala, jossa viihtyisää hoitoympäristöä ei ole huomioitu riittävästi. Yhdessä Västerbottenin läänin maakäräjien kanssa luomme uusia ratkaisuja todellisessa hoitoympäristössä kehittääksemme hoitoa niin potilaiden, heidän omaisten kuin hoitohenkilökunnankin kannalta”, kertoo Emilie Erhardt, seniorikonsultti, Philips Healthcare Transformation Services.



Uumajan psykiatrian klinikka rakennettiin 1970-luvulla eikä tiloja ole tämän jälkeen mittavasti uudistettu. Uusi psykiatrian klinikka rakennetaan vuonna 2021, ja yhteistyön tavoitteena on testata uusia ratkaisuja nykyisissä tiloissa jo nyt. Nykyisen psykiatrian klinikan uudistaminen nähtiin näin ollen tärkeänä pilottiprojektina.



“Uumajan psykiatrian klinikan uudistus on osoitus tavastamme tarjota innovatiivisia ratkaisuja yhteistyökumppaneillemme. Osana yhteistyötä olemme kartoittaneet, miten eri sidosryhmät kokevat hoitoympäristön – mukaan lukien tilat, työskentelytavat ja hoitoprosessin – ja määritelleet mitattavissa olevia tekijöitä toiminnan kehittämiseksi. Hoitohenkilökunta voi nyt mitata ja seurata tuloksia, jotka ovat oleellisimpia potilaille. Tavoitteena on parempilaatuinen hoito pienemmillä kustannuksilla”, Erhardt jatkaa.



Tavoitteena potilaslähtöisempi hoito



Västerbottenin läänin maakäräjien ja Philipsin yhteistyö näyttää suuntaa koko terveydenhuollon alan ratkaisujen kehittämiselle. Tämä pilottiprojekti on ensimmäinen askel laajemmassa yhteistyössä, jonka tavoitteena on kehittää hoitoympäristöjä sekä tehdä hoidosta entistä potilaslähtöisempää.



Norlannin yliopistollisen sairaalan psykiatrian klinikan uudet suunnitteluratkaisut tekevät hoitotiloista entistä houkuttelevampia. Uudistetut tilat sopivat paremmin sekä potilaille, heidän omaisilleen että hoitohenkilökunnalle. Lisäksi tiloihin on asennettu uusi valaistusjärjestelmä tukemaan ja parantamaan potilaiden päivärytmiä.



“Uusi valaistusjärjestelmä on mielenkiintoinen kehitysaskel, jonka toivomme edistävän potilaiden entistä nopeampaa toipumista. Olen hyvin vakuuttunut yhteistyöstä Philipsin kanssa ja siitä, kuinka ammattitaitoisesti koko prosessi on edennyt. Potilaiden haastattelut ovat olleet äärimmäisen tärkeitä analyysin tekemiseksi ja mittauksen kehittämiseksi. Odotan jo innolla toiminnan seuraavaa vaihetta”, kertoo Uumajan psykiatrian klinikan apulaisjohtaja Sara Oscarsson Hannuksela.



“On mahtavaa nähdä tuloksia meidän ensimmäisestä innovaatioprojektista, joka on toteutettu yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa. Matka on ollut välillä myös haastava, mutta yhdessä Philipsin kanssa olemme löytäneet täysin uusia työskentelytapoja. Sekä yhteistyö että saavutetut tulokset ovat ainutlaatuisia kaikkien osapuolten kannalta”, Västerbottenin läänin maakäräjien edustaja Robert Winroth lisää.