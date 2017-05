EU:n työllistämistukea Suomeen Nokian entisille työntekijöille

17.5.2017 14:36 | Euroopan parlamentti - Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona 2,6 miljoonaa euroa EU-tukea Nokian irtisanomien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi. Tuesta on tarkoitus hyötyä 821 irtisanottua.

- Globalisaatiorahaston tuella edistetään Nokia Network Systemsin ja sen kolmen tavarantoimittajan ja jatkojalostajan palveluksesta irtisanottujen työllistämistä.



- Tuen tavoitteena on auttaa kaikkiaan 821:tä irtisanottua työntekijää löytämään uusi työpaikka.



- Työpaikkojen menetykset johtuvat ICT-alan erittäin kovasta kilpailusta



”Suomi on ollut aikaisemmin IT-alan jättiläinen, jonka rakenteisiin globalisaatio on vaikuttanut huomattavan paljon. Maailmankaupan muuttuneet rakenteet IT-alalla tekevät Suomesta EGR-rahaston supernettosaajan”, parlamentin mietinnön esittelijänä toiminut Petri Sarvamaa (kok, EPP) sanoo.



"Huhtikuun lopussa kuulin Salon EGR-tapahtumassa innostavia tarinoita ihmisiltä, jotka ovat saaneet rahaston tukea. Globalisaatiorahasto mahdollistaa sellaisia toimenpiteitä, joista on todellista hyötyä irtisanottujen uudelleentyöllistämisessä", Sarvamaa kertoo.



Mietintö hyväksyttiin äänin 554 puolesta, 70 vastaan, 8 tyhjää.



Tieto- ja viestintäteknologia-alalla on rakenteellisesti keskeinen asema Suomen taloudessa, todetaan päätöslauselmassa. Mepit huomauttavat, että Nokian viimeisimmät työntekijävähennykset kuvastavat Suomen teknologiateollisuuteen vaikuttavaa kehitystä, jossa työllisyysluvut ovat olleet kahden viime vuoden aikana erittäin epävakaat tehokkuuden lisäämisestä ja tuotteiden kilpailukyvyn säilyttämisestä johtuvan paineen vuoksi.



Päätöslauselmassa muistutetaan myös, että Nokian työntekijävähennykset ovat osa yhtiön maailmanlaajuista muutosohjelmaa, jota yhtiö tarvitsee voidakseen kilpailla itäaasialaisten kilpailijoidensa kanssa.



Seuraavaksi



Neuvosto hyväksyi työllistämistuen 15.5., joten päätös astuu voimaan parlamentin hyväksynnän myötä.



Taustatietoa



Euroopan globalisaatiorahaston avulla osarahoitetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistämistä tukevia kohdennettuja palveluita. Globalisaatiorahastosta voidaan jakaa tukea enintään 150 miljoonaa euroa vuodessa.



Rahaston varojen avulla tarjotaan irtisanotuille työntekijöille muun muassa tukea ja neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen. Tuesta voidaan maksaa esimerkiksi starttirahoja, palkkauskannustimia sekä koulutusapurahoja, ja korvata muuttokustannuksia.