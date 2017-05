Tässäkö on Suomen ennätys: Kolme kertaa täysosuma Viking Lotosta ja joka kerta porukassa

18.5.2017 08:00 | Veikkaus

Suomalaismiehen onni hipoo pilviä: hän on voittanut jo kolme kertaa täysosuman Viking Lotossa. Iloa ei himmennä se, että joka kerta kyseessä on ollut porukkavoitto. – Voitan vielä neljännenkin kerran, vakuuttaa mies vastoin kaikkia todennäköisyyksiä.

Harvoin on Veikkauksen kabinetissa ollut yhtä hämmästynyttä tiedottajaa kuin tovi sitten, kun sisään asteli kolminkertainen Viking Loton päävoittaja. Hänen yhteenlaskettu voittosummansa on noin 260 000 euroa, kun otetaan huomioon rahanarvon muutos.

Pohjoispohjalaisen miehen kaikissa kolmessa voitossa on muutama yhteinen piirre. Jokainen on tullut haravalla, porukassa ja intuition ohjaamana. Voittaja sanoo aina saaneensa jonkinlaisen impulssin voittopeliksi osoittautuneen porukan pelaamiseen.

- On vain tullut tunne, että nyt kannattaa ostaa.

Pohjois-Pohjanmaan triplavoittajan tähänastiset täysosumat:

vuosi voitto-osuus täysosuman voittosumma 1. 1996 noin 470 000 mk (1/10) 4,7 milj. mk 2. 2013 noin 145 000 € (1/10) 1,45 milj. € 3. 2017 7 282 € (1/34) 247 000 € (1/4)

Ensimmäinen voitto tuli ”Puttaan Nesteellä” pelatulla kimpalla 21 vuotta sitten. Toinen oli myyntipaikkaporukka, joka oli tehty Helsingin rautatieaseman R-kioskissa. Kolmas tuli netin pelaajaporukalla. Sellaisella, jonka yksi pelaaja tekee veikkaus.fi:ssä ja laittaa osuudet myyntiin.

Pohjalaismies ei ole huolestunut siitä, että päävoitto on ollut kerta kerralta pienempi, koska voittojen väli näyttäisi hieman tihentyvän. Ensimmäisestä toiseen meni seitsemän vuotta, mutta toisesta kolmanteen enää neljää vuotta.

Tuoreimmassa osumassa voittosumma on 7 282,50 euroa. Päävoitto jakautui neljään maahan: Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Latviaan. Suomen 247 608,70 euron täysosumaa puolestaan oli jakamassa 34 osuuden netin pelaajaporukka.

Netin pelaajaporukat antavat mahdollisuuden järjestelmiin

Triplavoittajassa ei näy harmin häivähdystäkään, vaikka jakajia oli tällä kertaa tavanomaistakin enemmän. Hymyä ja itsevarmuutta on sitäkin enemmän.

- Kyllä minä sen ison voiton vielä tulen hakemaan ja voittajakahvit juomaan, kertoo onnenpekka.

Hän on omaksunut viime aikoina uuden tavan pelata. Nettiporukat saavat häneltä kiitosta.

- Pelaan mielelläni järjestelmiä. Kioskilla käyminen on jäänyt melkein kokonaan. Netin omilla porukoilla järjestelmän saa edullisemmin, kun voi jakaa sen vaikka kymmeniin osiin.

- Edullisia osuuksia tulee ostettua.

Pelaajaporukat tuotiin Veikkauksen verkkopalveluun veikkaus.fi:hin viime vuoden syyskuussa. Niistä on tullut monelle mieluista tapa pelata porukkapelejä täysin tuntemattomien kanssa ja pienillä panoksilla.

Zetor-mies tukee nyt afrikkalaista koulua

Ensimmäisellä voitolla mies osti mukavamman asunnon ja tukikohdan etelän lämmöstä. Seuraavalla hän kertoi ostavansa ”setorin, soutustoolin ja savusaunan”. Hän sai tuolloin lempinimekseen Zetor-mies.

- Kaikki kolme tuli hankittua eikä vain luvattua, jämpti mies vakuuttaa.

Selvennettäköön, että soutustooliksi sanotaan Pohjois-Pohjanmaalla keinutuolia.

Nyt olisi aika uusia Zetor-miehen lempinimi, sillä hän on kustantanut voitoillaan opettajan afrikkalaiseen kouluun. Monella rahapelivoitosta haaveilevalla hyväntekeväisyys on mielessä, mutta pohjoispohjalaiselle triplavoittajalle jo tehtynä. Siitä hänellä on todisteena kuitit.

- Ihan samaa ei opettajan vuoden palkka maksa siellä kuin meillä, hän muistuttaa.

Koulussa vieraillut voittajan tuttava viestitti, että ”nyt opettaja saa olla siellä luokkahuoneessa oppilaiden ympäröimänä, joille olemme antaneet mahdollisuuden käydä koulua - saada sellaista pääomaa, mitä heiltä ei voida koskaan ottaa pois."

- Tuon opettajan palkan olen maksanut siksi, ettei tarvitse periä lukukausimaksua - silloin köyhimmistä köyhimmätkin saavat luku- ja kirjoitustaidon. Jo 40-50 euron lukukausimaksu karsisi pois paljon oppilaita. Ihmisiä pitää auttaa heidän kotimaassaan, pohtii voittaja.

