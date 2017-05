17.5.2017 20:16 | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntaliitto tiedottaa 17.5.2017

Kuntamarkkinoinnin SM-palkinnot jaettiin Kouvolassa:

Valinnanvapauden markkinointi toi tulosta ja voiton

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden markkinointi on jo tuottanut tulosta Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, joka myös voitti kampanjallaan tämänvuotisen kuntamarkkinoinnin Suomen mestaruuden. Tuomariston mukaan kampanja osoittaa yhteiskunnallista vastuuta, jolla samalla on saavutettu edelläkävijyyden hyötyjä.

Hopealle SM-kisassa pääsi Lahden kaupunki kuntalaisten osallistumiseen kehitetyllä Porukka-mobiilisovelluksella, ja pronssin jakoivat Ranuan kunta Hillakylä-markkinoinnilla ja Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE yrittäjänaisille suunnatulla Onnistujanaiset-kampanjalla.

Kunniamaininnan ja median tunnustuksen sai Kyyjärven kunta yhteisöllisyyden kasvattamisesta turvapaikanhakijoiden vastaanoton yhteydessä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuun osallistui nyt 38 työtä. Palkinnot jaettiin keskiviikkona 17.5. Kouvolassa Kuntamarkkinoinnin Piiri-tapahtumassa. Palkittujen ohella esiteltiin kahdeksan muuta finalistia matkailun, asukas- ja elinkeinomarkkinoinnin sekä henkilöstöviestinnän parista.

- Töitä arvioitiin kuudesta näkökulmasta: yhteydet strategiaan, pitkäjänteisyys, yhteistyö, tuloksellisuus, keinot ja mittaaminen. Hankkeet oli huolellisesti suunniteltu ja toteutettu, ja yhteistyön merkitys korostui. Mielenkiintoisia, rohkeita, aikaan tarttuvia hankkeita, kehuu tuomariston puheenjohtaja, Kuntaliiton markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 12. kerran. Kilpailuun on osallistunut vuosien varrella jo lähes 600 markkinointiprosessia tai -kampanjaa muun muassa elinkeino-, matkailu- ja asukasmarkkinoinnin alueilta.

Uudistukset virittävät markkinointia

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konserni käynnisti markkinointikampanjan vuonna 2013, kun sairaaloiden valinnanvapaus avautui vuonna 2014. Kampanjalla se otti yleistä vastuuta valinnanvapauden viestimisestä kansalaisille, mutta sai samalla etulyöntiaseman kilpailussa. Markkinointia edelsi huolellinen kohderyhmien kartoitus, laaja viestintäkoulutus ja asiakaspalvelun tehostaminen.

Laaja ja näyttävä kampanja on lisännyt valinnanvapauden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tunnettuutta, rakentanut myönteistä mielikuvaa julkisista palveluista ja tuottanut suoraa asiakas- ja tulonlisää. Kampanja jatkuu edelleen, ja maakuntauudistuksen myötä laajeneva valinnanvapaus edellyttää yhä uusia toimenpiteitä.

Yhteiskunnallinen vastuu mukana markkinoinnissa

- Markkinoinnin tarkoituksena on lisätä elinvoimaa niin yksittäisessä yrityksessä kuin koko kunnan alueella. Kunta- ja aluemarkkinoinnissa tulokseen yhdistyy parhaimmillaan myös yhteiskuntavastuu. Tästä ovat hyviä esimerkkejä valinnanvapauden ohella muiden muassa Lahden porukka-sovellus ja Kyyjärven yhteisöllisyyden rakentaminen, sanoo Maritta Mäkelä.

Varsin monissa markkinointikampanjoissa on mukana kansalaisten omaa panosta esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on aitoa ja tehokasta markkinointia, jossa julkinen hallinto voi olla käynnistäjänä. Myös tuoreiden ideoiden kerääminen kuntalaisilta on yleistynyt.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu on osa kunta-alan markkinointiosaamisen kehittämistä Piiri-verkostossa. Piirin perustajia ovat Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA ry. Piiri on avoin ja maksuton kuntien ja alueiden yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Piiri-verkoston yhteistyöyrityksiä ovat Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia, Kuntalehti ja Kommuntorget.

SM-kilpailun tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna SEKES ry:n toiminnanjohtaja Jaakko Helenius, SUOMA ry:n toiminnanjohtaja Hannu Komu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja Teemu Moilanen, MARK Suomen Markkinointiliiton toimitusjohtaja Lauri Sipilä, Kelan vastaava viestinnän asiantuntija Pauliina Venäläinen, Kuntaliiton viestinnän erityisasiantuntija Jari Seppälä sekä Kuntaliiton ja KL-Kustannuksen markkinointijohtaja Maritta Mäkelä.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun 2017 tulokset

Kultaa

Elämäsi valinta -valinnanvapauskampanja, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Hopeaa

Porukka, Lahden kaupunki

Pronssia

Arktinen Hillakylä, Ranuan kunta

Onnistujanaiset, Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy

Kunniamaininta ja median tunnustuspalkinto

Asennemuutoksella asukkaita, Kyyjärven kunta

Muut finalistit

Autonvaihtoviikot -kampanja, Turun seudullinen joukkoliikenne

Kesäreportterit Naantalissa, Naantalin Matkailu Oy

Lempäälän Idea, Lempäälän kunta

Mäntsälän kuntamarkkinointia, Mäntsälän Yrityskehitys Oy

Porvoo muuttaa tarinat tatuoinneiksi, Porvoon kaupunki

Pyhtäälisä, Pyhtään kunta

Siisti Iisalmi ja pyöräilyn ja kävelyn asennekasvatushanke, Iisalmen kaupunki