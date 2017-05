TEHO-hanke tehostaa syöpälääkkeiden kliinistä testausta

Ennakoivaa etiikkaa tutkimuksessa: tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen 6.6. klo 8.00 18.5.2017 13:56

Tutkimuseettiset kysymykset nousevat usein esiin vasta kun jokin on mennyt pieleen. Henriikka Mustajoen ja Arto Mustajoen kirja New approach to research ethics tarjoaa välineet käydä eettistä keskustelua tutkijan arjessa esiin nousevista kysymyksistä jo ennen kuin ne kasvavat eettisiksi ongelmiksi.