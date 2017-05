ManpowerGroupin yrittäjyyspalkinto kannustaa oppimaan työelämää, ei valmistumista varten

ManpowerGroup

ManpowerGroup® on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja. Yhtiö työllistää joka päivä 600 000 ihmistä eri osaamisalueilla ja toimialoilla 80 maassa. Manpower®, Experis®, Right Management® ja ManpowerGroup® Solutions palvelevat 400 000 asiakasorganisaatiota tarjoamalla niiden muuttuviin työvoimatarpeisiin kattavan valikoiman HR-ratkaisuja – henkilöstövuokrauksesta rekrytointiin ja ulkoistetuista palveluratkaisuista uramuutospalveluihin. Pohjoismaissa ja Baltiassa yhtiö on markkinajohtaja. Vuonna 2017 ManpowerGroup on valittu seitsemännen kerran World’s Most Ethical Companies® -listalle sekä yhdeksi Fortune’s Most Admired Companies -yhtiöksi. Lue lisää yhtiön toiminnasta ja palveluista osoitteessa www.manpowergroup.fi

Junior Achievement Europe

Junior Achievement (JA) -verkosto on maailman laajin yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta nuorille tarjoava organisaatio. Suomessa verkosto tunnetaan Nuori Yrittäjyys -yhdistyksen työstä. Verkosto tavoittaa vuodessa yli kymmenen miljoonaa oppilasta 121 maassa. JA tekee yhteistyötä koulutusalan ja liike-elämän sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa ja tarjoaa nuorille – peruskoulusta yliopistoon – kokemuksia työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämisestä. Euroopan Junior Achievement -järjestö on osa maailmanlaajuisesti toimivaa JA Worldwide® -kattojärjestöä. Lue lisää: www.jaeurope.org

Vuosi yrittäjänä 2017 -kilpailu

Euroopan yritteliäimmät 30 tiimiä kokoontuvat Brysseliin 11.-13.7. kisaaman Vuosi yrittäjänä -kilpailun Euroopan mestaruudesta. Kilpailuun päässeet tiimit ovat kukin voittaneet omassa maassaan järjestetyt finaalikarsinnat. Euroopan Nuori Yrittäjyys -ohjelmaan osallistuu vuosittain 300 00 opiskelijaa, jotka opettelevat pyörittämään omaa yritystä aivan alusta saakka.