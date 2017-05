Elokuvia ja tv-sarjoja mahdollista jatkossa katsoa netissä matkoilla EU-maissa

18.5.2017 14:10 | Euroopan parlamentti - Suomen-tiedotustoimisto

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina uudet säännöt, joiden myötä EU-kansalaiset pystyvät seuraamaan ostamiensa nettipalveluiden tarjoamia elokuvia tai TV-sarjoja matkustaessaan toisessa EU-maassa.

- Kuluttajat pystyvät toisissa EU-maissa reissatessaan käyttämään kotimaassa tilaamiansa - nettipalveluita

- Nettipalveluiden tulee tarkastaa kuluttajien pysyvä asuinpaikka tekijänoikeuslisenssien vuoksi

- Suojatoimenpiteillä taataan käyttäjien tietosuoja ja yksityisyys

Toisessa EU-maassa vierailevat EU-kansalaiset eivät usein pysty käyttämään kotimaassaan tilaamiansa nettipalveluita kuten elokuva-, TV-, musiikki, peli- ja urheilupalveluita.



Parlamentin torstaina hyväksymien uusien sääntöjen myötä nämä rajoitteet poistuvat. EU-kansalaiset pystyvät näin käyttämään ostamiansa nettipalveluita, kuten Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify ja Deezer, kun he vierailevat toisessa EU-maassa joko loman, opintojen tai työn puitteissa. Parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan sopuun näistä säännöistä helmikuussa 2017.



Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 586 puolesta, 34 vastaan ja 8 tyhjää.



Asuinpaikan varmentaminen ja kuluttajien tietosuoja



Nettipalveluiden tarjoajien tulee “kohtuullisin ja tehokkain” keinon varmistaa, että kuluttaja ei ole pysyvästi muuttanut toiseen EU-maahan. Asuinpaikan varmistamista varten uudet säännöt tarjoavat listan varmentamistavoista. Esimerkkejä näistä tavoista ovat henkilökortti, maksutiedot, julkiset verotiedot, postiosoite tai IP-osoitteen tarkistus. Palveluntarjoajien tulee taata kuluttajien tietosuoja osana henkilötietojen käsittelyä.



Säännöt koskevat vain maksullisia nettipalveluita, mutta ilmaiset nettipalvelut voivat kutenkin hyötyä uusista säännöistä ja tarjota sisältöjään kuluttajille näiden oleskellessa toisessa EU-maassa. Palveluiden tarjoaminen kuitenkin edellyttää, että ne noudattavat tilaajiensa asuinpaikan varmentamista koskevia vaatimuksia.



Kommentti



“EU-kansalaiset ovat odottaneet näitä uusia sääntöjä, jotka ovat askel digitaalisten sisämarkkinoiden suuntaan. Nämä uudet säännöt edistävät liikkuvuutta puuttumatta tekijänoikeuksiin”, sanoi mietinnön esittelijä, Euroopan parlamentin jäsen Jean-Marie Cavada (ALDE, Ranska).



Seuraavaksi



EU:n ministerineuvoston tulee vielä hyväksyä uudet säännöt. Jäsenmailla on tämän jälkeen yhdeksän kuukautta aikaa saattaa säännöt voimaan.



Taustatietoa



Komission mukaan vuonna 2016 64 % eurooppalaisista käytti internetiä musiikin, elokuvien, pelien tai kuvien kuluttamiseen. Suomessa vastaava luku oli 85 %. Suuri osa näistä internetin käyttäjistä haluaa myös käyttää näitä palveluja matkustaessaan EU:ssa. Näiden lukujen odotetaan kasvavan, kun 15.6.2017 roaming-maksut poistuvat ja internetin käyttämisestä ulkomailla tulee halvempaa.