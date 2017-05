Jussi Yli-Niemi Kymppi Groupin toimitusjohtajaksi

18.5.2017 14:00 | Kymppi Group Oy

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 18.5.17 klo 14.00. Kymppi Groupin tavoitteena on olla Skandinavian johtava toimija teollisessa eristämisessä, kunnossapidossa sekä telinepalveluliiketoiminnoissa. Vahvistaakseen kansainvälistymisstrategian toteuttamista konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.8.2017 alkaen tekniikan lisensiaatti Jussi Yli-Niemi. Nykyinen toimitusjohtaja ja osakas Johanna Koskelainen jatkaa yhtiön palveluksessa kehitysjohtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.

Torniolainen Jussi Yli-Niemi on koko aiemman työuransa toiminut teollisuuden, investointiprojektien ja kasvuyrityksen johtotehtävissä.Viimeiset 10 vuotta hän on toiminut Havator Groupin toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut Outokummun Tornion tehtailla erilaisissa esimiestehtävissä 16 vuoden ajan. Hänellä on mittava kokemus Kymppi Groupin liiketoiminta-alueista, asiakassuhteista sekä liiketoiminnan kansainvälistämisestä oman teollisen rakentamisen työkokemuksensa kautta.

”Tunnen Kymppi Group konsernin toimintaa niin asiakkaan kuin yhteistyökumppaninkin roolissa ja olen oppinut arvostamaan yhtiötä luotettavana kumppanina. Olen erittäin iloinen ja motivoitunut siirtyessäni Kymppi Groupin palvelukseen. Olen varma, että organisaatiostamme löytyy osaamista ja ideoita kehittää yhdessä Kymppi Groupia luotettavuus ja kannattavuus edellä entistäkin vahvemmaksi.”

Johanna Koskelainen jatkaa toimitusjohtajana 31.7.2017 saakka. Tämän jälkeen hän siirtyy konsernin kehitysjohtajaksi.

”Olen toiminut Kymppi Groupin toimitusjohtajana 10 vuotta. Tänä aikana olemme kasvaneet merkittäväksi kansainväliseksi eristys- ja telineprojektien toteuttajaksi. Yhtiön kansainvälinen kasvustrategia vaatii mielestäni konsernille lisää osaavia resursseja. Minulle istuu luontevimmin kehittäjän rooli ja otan suurempaa systemaattista roolia yhtiömme sisäisten prosessien kehittämisestä, nyt kun liiketoimintavastuu siirtyy Jussille. Hän on aikaisemmista yhteistyöverkostoista tuttu ammattilainen. Odotan innolla tulevaa yhteistyötä hänen kanssaan.”

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Jussin mukaan tiimiin kehittämään Kymppi Groupia edelleen merkittäväksi skandinaaviseksi palveluntuottajaksi. Hänen kokemuksellaan vahvistamme strategiamme toteuttamista myös jatkossa ”, toteaa Ari Jokelainen, hallituksen puheenjohtaja.