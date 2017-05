Ennakoivaa etiikkaa tutkimuksessa: tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen 6.6. klo 8.00

18.5.2017 | Helsingin yliopisto

Tutkimuseettiset kysymykset nousevat usein esiin vasta kun jokin on mennyt pieleen. Henriikka Mustajoen ja Arto Mustajoen kirja New approach to research ethics tarjoaa välineet käydä eettistä keskustelua tutkijan arjessa esiin nousevista kysymyksistä jo ennen kuin ne kasvavat eettisiksi ongelmiksi.

Kirjan aiheena ovat tutkimuksen tekemisen ja julkaisemisen ohella väitöskirjatöiden ohjaus, ihmisten rekrytointi, tutkijoiden ja heidän aikaansaannostensa arviointi sekä median kohtaaminen. Kirjassa esiteltävää metodia sovelletaan lukuisiin todentuntuisiin tapauksiin. Menetelmää on käytetty jo kymmenillä tutkimusetiikan kursseilla Australiassa ja Suomessa. Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö HY+:n kanssa on alustavasti sovittu aiheeseen liittyvästä koulutuksesta. Tutkimusetiikan lisäksi kirja sisältää toimintamallin myös muiden ammattialojen eettisten kysymysten tarkasteluun ja on siksikin laajemmin kiinnostava. Henriikka Mustajoki on väitellyt Glasgow’n yliopistossa biotieteellisen tutkimuksen etiikasta vuonna 2000. Sen jälkeen hän on opettanut tutkimusetiikkaa Glasgow’n, Sydneyn ja Helsingin yliopistossa.



Arto Mustajoki on humanistisen tiedekunnan entinen dekaani ja venäjän kielen professori. Hänellä on laaja kokemus tiedehallinnosta. Hän on toiminut muun muassa Helsingin yliopiston vararehtorina ja Suomen Akatemian hallituksen jäsenenä ja kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan puheenjohtajana sekä erilaisissa luottamustehtävissä eurooppalaisissa tiedeorganisaatioissa. Kutsuvierastilaisuus järjestetään 6.6.2017 klo 8.00–9.45 Runeberg-salissa (yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, 2. kerros). Lämpimästi tervetuloa! Ohjelma klo 8.00–8.15

Aamukahvit ja tervetuloa klo 8.15–8.45

Arto Mustajoki & Henriikka Mustajoki esittelevät ennakoivan etiikan mallin tutkimuksessa klo 8.45–9.15

Kommenttipuheenvuorot:

Kansleri Thomas Wilhemsson

Dekaani Hanna Snellman

Akatemiaprofessori Anu Wartiovaara klo 9.15–9.45

Keskustelua Ilmoittaudu mukaan 30.5. mennessä:https://alumniverkosto.helsinki.fi/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=765 Lisätietoa kirjasta kustantajan sivuilla.

Yhteyshenkilöt

