Torikorttelit kukkii kesällä kulttuuria ja kauniita terasseja

18.5.2017 13:45 | Torikorttelit / Helsingin Leijona Oy

Kauppatorin ja Senaatintorin välissä sijaitsevien Torikortteleiden kymmenen vuotta kestäneet remontit ovat ohi tänä kesänä. Entisiin hallintokortteleihin on remontoitu 12 000 m2 uutta toimitilaa ja avattu 3000 m2 sisäpihoja. Alueelta on löytänyt paikkansa moni kiinnostava toimija, ja vanhan keskustan vetovoimassa on tapahtunut aivan uudenlainen käänne. Torikortteleiden, Allas-merikylpylän ja Kanavarannan uuden ravintolakeskittymän kokonaisuus on muuttanut merellisen kantakaupungin meininkiä huomattavasti.

Katariinankatu. Kuva: Maija Astikainen

Torikorttelit on Helsingin uusi vanha kaupunki, kauttaaltaan remontoitu ja uudelleenavattu empirekeskusta Senaatintorin ja Kauppatorin välissä. Torikortteleiden vanhan kaupungin mittakaavasta ja salaperäisyydestä syntyvä erityinen tunnelma täydentyy nyt raikkaalla uuden elämän kerroksella, kun alue kutsuu kaupunkilaisia ja matkailijoita tutustumaan, käyttämään, löytämään ja yllättymään. Torikortteleista löytyy muun muassa vuoden museoksi 2017 valittu Helsingin kaupunginmuseo, remontin jälkeen parahiksi avautunut rakastettu arthouse-elokuvateatteri Kino Engel ja suuri määrä uniikkeja kivijalkaliikkeitä Lapuan Kankureiden laadukkaista tekstiileistä ja Marttiinin perinnepuukkoista Lumin design-laukkuihin.



Torikortteleista on kuoriutunut remonttien valmistumisen myötä monipuolinen ravintolakeskittymä: kesällä kahden ja puolen korttelin alueella on kaikkiaan 17 ravintolaa, kahvilaa ja baaria. Skaala on laaja: suomalaisia ja skandinaavisia klassikoita, monipuolisia aamiaisia ja brunsseja, lounasbuffetteja ja pitkän kaavan lounaita, tyylikkäitä illallismenuja, pizzaa, pastaa, panimoravintolan rehdit herkut ja salakapakan maan parhaat cocktailit.



Torikortteleiden erikoisuutena ovat kahdeksan idyllistä sisäpihanterassia – loput 11 terassia sijaitsevat näyttäytymiseen sopivilla kuumilla kesäkaduilla. Osalla terasseista paistatellaan suloisen armottomassa auringossa koko kellonkierron, osassa virkistäydytään varjon suojissa suurin osa päivästä. Torikortteleiden terassikesä aloitetaan perjantaina 19. toukokuuta osana Ihana Helsinki -kaupunkifestivaalin Tour de Terrace -tapahtumaa katumusiikin voimin. Kesän kynnyksellä Torikortteleiden alueella on avautunut – ja avautuu – paljon uutta. Ravintolatarjonta vahvistui entisestään, kun perinteikäs Kaupungintalon Ravintola uudistui koko perheen brunssi- ja lounasravintolaksi, suomalainen kahvilaketju Robert’s Coffee Jugend avasi lippulaivakahvilansa jugendsalissa Pohjoisesplanadilla ja hartaasti odotettu Pizzeria Via Tribunali pisti pizzauunin kuumaksi Sofiankatu 4:ssä. Ravintola Chapter avautuu Aleksanterinkadulla kesäkuun alussa. Myymäläpuolella Ecolife Helsinki vahvistaa puolestaan lapsiperheiden ja hyvinvoinnista kiinnostuneiden tarjontaa Kiseleffin talon liikkeellään. Kesäkohtaamisia kivijalassa



Torikorttelit on kohtaamisten paikka: uuden ja vanhan, mantereen ja meren, kaupunkilaisen ja turistin, yksityisen ja julkisen. Kesäkuun alkuviikoilla avautuva Torikortteleiden Keskuspuisto on julkisen tilan manifesti, kaupunkitilaa ilman ostopakkoa. Kaupungintalon sisäpihalla odottaa keidas keskellä hektistä, kuumaa kaupunkia, tapaamispaikka ystäville, perheille ja rakastavaisille.



Pariisin Suomen-instituutissa kävijät keväällä hurmannut yövyttävä installaatio KOTI Sleepover avautuu Valkoisessa Salissa 24. heinäkuuta. Julkisen ja yksityisen suhde on lähietäisyydeltä tarkasteltavana KOTI:ssa, kun esteettistä silmää hivelevään juhlatilaan Valkoiseen Saliin tuodaan suomalaisen yksityisyyden kiteytys, mökkikokemus tuoksuvine lautapintoineen ja suomidesignesineineen. KOTI tarjoaa öisin yhteisöllisen yöpymiskokemuksen aittakylässä ja toimii päivisin ohjelmallisena näyttelynä. Kesän muihin tapahtumiin kuuluvat muiden muassa huikean vastaanoton viime vuonna uudessa lokaatiossa Valkoisessa Salissa ja kaupunginmuseon sisäpihoilla saanut Bassline Festival (30.6.–1.7.), historialliseen keskustaan kamarimusiikin tuova kansainvälinen Helsinki Chamber Music Festival (4.–6.7.) sekä kaupunginmuseon ja El Fantin keskiviikkoiset afterwork-illat heinä-elokuussa. Torikortteleiden kesä huipentuu lauantaina 19.8. jo kuudetta kertaa järjestettävään Katujuhlaan, joka nostaa ansaitusti jalustalle koko kauniit, valmiit korttelit. Ohjelmaa on aamupäivästä iltaan. Merellisessä Helsingissä osataan nauttia elämästä!



Kaupunginmuseolla jatkuu HelSEXinki-näyttely ja sisäpihalla koetaan kesäteatteria, lisää: http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/ Valkoisessa Salissa Basslinen lisäksi klubeja ja tapahtumia läpi kesän: https://www.facebook.com/valkoinensalihelsinki/ Bryggerin lavalla livemusiikkia elokuun loppuun: https://www.facebook.com/BryggeriHelsinki/ Kino Engelin ja Kesäkino Engelin näytökset: http://kinoengel.fi/ Torikortteleiden tapahtumakalenteri: http://www.torikorttelit.fi/kalenteri/

