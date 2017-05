IBM julkisti tehokkaimmat kvanttiprosessorinsa

18.5.2017 15:30 | IBM Suomi

IBM julkisti tänään 16 ja 17 kubitin kvanttiprosessorinsa. Tehokkaampi 17 kubitin prosessori on ensimmäinen prototyyppi tulevasta kaupallisesta kvanttiprosessorista.

YORKTOWN HEIGHTS, N.Y. - 18.5.2017: IBM julkisti tänään 16 ja 17 kubitin kvanttiprosessorinsa. Tehokkaampi 17 kubitin prosessori on ensimmäinen prototyyppi tulevasta kaupallisesta kvanttiprosessorista. 16 kubittinen versio puolestaan palvelee sovelluskehittäjiä, tutkijoita ja alan harrastajia uusien innovaatioiden kehittämiseksi.



IBM avasi noin vuosi sitten kvanttiteknologiaa hyödyntävän IBM Quantum Experience -pilviympäristön, jonka avulla käyttäjät pääsivät ensimmäistä kertaa hyödyntämään ja testaamaan kvanttiprosessorin tarjoamia mahdollisuuksia. Tuolloin esitelty IBM:n kvanttiprosessori koostui viidestä suprajohtavasta kubitista. Nyt julkistettu uusi versio sisältää 16 kubittia, joka mahdollistaa aiempaa vaativammat kokeet ja simulaatiot. Tutkijat, sovelluskehittäjät ja alan harrastajat pääsevät IBM Quantum Experience -pilviympäristössä testaamaan millaisia innovaatioita uusi prosessori mahdollistaa. Käyttäjät voivat ajaa ympäristössä algoritmejä, tehdä kokeita ja simulaatioita tai perehtyä kubittien toimintaan. Ohjelmistokehityksen työkalut ovat saatavilla GitHub-sivustolta https://github.com/IBM/qiskit-sdk-py.



Ensimmäisen kaupallisen kvanttiprosessoriprototyypin sisuksista löytyy 17 kubittia, joukko arkkitehtuurisia ja teknisiä parannuksia. Prosessori on tehokkain IBM:n koskaan rakentama kvanttiprosessori.



IBM uskoo kvanttitietojenkäsittelyn mahdollistavan tulevaisuudessa sellaisten ongelmien ratkaisun, joihin tämän päivän perinteiset supertietokoneet eivät kykene. Hyödyntämisalueita voisivat esimerkiksi olla:

liiketoiminnan optimointi: kvanttitietokoneen avulla voitaisiin esimerkiksi ratkaista monimutkaisia toimitusketjuihin, logistiikkaan, riskien hallintaan ja finanssidataan liittyviä optimointihaasteita

kemian ala ja materiaalien kehittäminen: uuden teknologian avulla voitaisiin ratkaista vielä selvittämättömiä molekyylitason kysymyksiä tai löytää tapoja yhdistää kemikaaleja aivan uudella tavalla. Näin voitaisiin kehittää täysin uusia materiaaleja

kognitiivinen tietojenkäsittely: kvanttiteknologia mahdollistaa esimerkiksi koneoppimisen entistä tehokkaamman hyödyntämisen

pilviympäristöjen tietoturva: kvanttiteknologia mahdollistaa pilviympäristöjen tietoturvan kehittämisen uudella tavalla hyödyntäen kvanttifysiikan lainalaisuuksia.

Laajempi englanninkielinen tiedote osoitteessa:

www.ibm.com/press/us/en/pressrelease/52403.wss



Lisätietoja IBM:n kvanttitietokonetutkimuksesta ja IBM Quantum Experience -ympäristöstä osoitteessa:

www.ibm.com/ibmq

Kuvamateriaalit osoitteessa:

"IBM Builds Its Most Powerful Universal Quantum Computing Processors"

https://flic.kr/s/aHskySR8fJ

Videomateriaalit osoitteissa:

“How do we reinvent computing”

www.youtube.com/watch?v=CuC-9e8hfi0&feature=youtu.be

"Try Your Hand at Quantum with IBM Q"

www.youtube.com/watch?v=5faqB9YLS_8&feature=youtu.be

Lisätietoa laskentatehon määrittämisestä:

”Quantum Volume”

https://ibm.biz/BdiaQe