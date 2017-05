Cityraveissa pelataan Voittajavetoa ja Päivän Paria – mukana kaikkiaan 4 000 euroa bonusrahaa

19.5.2017 10:00 | Veikkaus

Hevoset Kaivarissa –tapahtumassa ravattavien Suomen ensimmäisten Cityravien pelimuodot Veikkauksen urheilupeleissä ovat Voittajaveto ja Päivän Pari. Myös sunnuntain esteratsastuskilpailussa Kaivopuisto GP:ssä on tarjolla Voittajaveto.

Cityravit tuo ravihevoset keskelle pääkaupunkia kilpailemaan pareittain suoralla radalla Kaivopuistossa. Yleisö pääsee seuraamaan vauhdikasta kisaa sekä radan laidoilta että Tähtitorninmäen rinteiltä, kun hevoset ravaavat meren suunnasta kohti Kaivohuonetta seitsemän metriä leveällä radalla.

Ennen näkemätön kisa on kohteena Veikkauksen urheilupeleissä. Päivän Parissa veikataan lauantain lämminveristen kisan voittajaa ja sunnuntain suomenhevosten voittajaa. Molempina päivinä avataan myös Voittajaveto päivän kilpailuun.

Päivän Pari ja ensimmäinen Voittajaveto avataan pelattavasi lauantaina 20.5. aamulla. Peli sulkeutuu kaksi minuuttia ennen ravien käynnistymistä klo 13:38. Sunnuntaina Voittajavedon pelaaminen päättyy niin ikään klo 13:38.

Kahdeksan hevosta molempina päivinä

Cityraveissa miljöön ja suoran radan lisäksi on poikkeuksellista kilpailumuoto, jossa hevoset ravaavat 150 metrin kilpailumatkan pareittain. Molempina päivinä mukana olevat kahdeksan hevosta ravaavat ensin neljä alkuerää. Niiden voittajien etenevät välieriin, joista voittajat pääsevät finaaliin ja häviäjät jäävät pronssiotteluun.

Lämminveristen Cityravit - lauantai klo 13.30

1. alkuerä: Drancy (Niko Riekkinen) vs. Brilliant Player (Jeroen van Craen)

2. alkuerä: Order by Boss (Kari Venäläinen) vs. Hard to Heart (Marko Heikari)

3. alkuerä: Zoltan (Kari Rosimo) vs. Pension Killer (Emma Väre)

4. alkuerä: Yerro Lin (Jani Hautaviita) vs. Scarlet Darban (Ilkka Korpi)

Alkuerien 1. ja 2. voittajat kohtaavat välierässä. Alkuerien 3. ja 4. voittajat kohtaavat välierässä. Välierien voittajat etenevät finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun.

Suomenhevosten Cityravit - sunnuntai klo 13.30

1. alkuerä: Vilman Vili (Antti Teivainen) vs. Kukan Tutu (Henna Halme)

2. alkuerä: Suviruusuli (Tapio Perttunen) vs. Varjomanni (Olli Koivunen)

3. alkuerä: Enriko (Jouko Tarvainen) vs. Tupla-Lilli (Esa Holopainen)

4. alkuerä: Kapor (Timo Tuominen) vs. Rikurilla (Ari Moilanen)

Alkuerien 1. ja 2. voittajat kohtaavat välierässä. Alkuerien 3. ja 4. voittajat kohtaavat välierässä. Välierien voittajat etenevät finaaliin ja häviäjät pronssiotteluun.

Veikkauksen urheilupelejä ja Toto-pelejä pääsee pelaamaan alueella olevissa kahdessa Veikkauksen myyntipisteessä, ja Toto-tv:tä voi seurata Cityravien yhteydessä suurnäytöltä.

Suoralla radalla lähtö tapahtuu paikaltaan komennolla yksi-kaksi-aja. Kiihdytykseen vaikuttaa se, että alkumatka ravataan hienoiseen ylämäkeen. 150 metrin matkaan kuluu ravihevosilta noin 12 sekuntia.

Sunnuntaina 21.5. pelilistalle pääsee myös esteratsastuksen kutsukilpailu Kaivopuisto GP, joka on Voittajavedon kohteena. Pelaaminen päättyy klo 16:18.

Kussakin kohteessa on tarjolla bonusrahaa 1 000 euroa eli viikonlopun aikana sitä on tarjolla yhteensä 4 000 euroa.