Väitös: Kantasolut estävät rintasyövän kasvua hiirissä

Väitöskirjassa havaittiin ihmisen luuytimen tukikudoksen kantasolujen hidastavan merkittävästi rintasyövän kasvua koe-eläimissä.

Syöpätautien tutkimuksessa on viime vuosina keskitytty enenevissä määrin syöpäkudosta ympäröivän hyvänlaatuisen kudoksen ja sairaan syöpäkudoksen välisiin vuorovaikutuksiin. Tarkoituksena on ollut löytää uusia mekanismeja, joita hyväksikäyttäen rintasyövän kasvua voitaisiin estää ja joiden pohjalta voitaisiin kehittää uusia, tarkemmin räätälöityjä syöpähoitoja.

Väitöskirjassa tutkittiin ihmisen luuytimen tukikudoksen kantasolujen, rinnan terveiden sidekudossolujen ja välittömästi syöpäkudosta ympäröivien kasvainsidekudossolujen vaikutuksia rintasyövän kasvuun. Vaikutuksia tutkittiin elatusmaljoilla ja elävissä hiirissä. Lisäksi tutkimuksessa etsittiin molekyylibiologisilla menetelmillä kantasoluista ja sidekudossoluista ominaisuuksia, jotka voisivat olla kytköksissä muutoksiin rintasyövän kasvussa. Tutkimuksessa käytettiin lukuisilta luovuttajilta saatuja kantasoluja ja sidekudossoluja sekä kolmea yleisesti maailmalla käytössä olevaa rintasyöpäsolulinjaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että elatusmaljalla kantasolut lisäsivät eräiden rintasyöpäsolulinjojen jakaantumista, kun taas koe-eläimissä samat kantasolut estivät selvästi rintasyövän kasvua. Vaikutukset olivat seurausta sekä suorasta solujen välisestä vuorovaikutuksesta, että solujen soluvälitilaan erittämistä aineista. Sidekudossolut lisäsivät rintasyövän alkuvaiheen kasvua hiirissä. Kantasoluja ja sidekudossoluja sisältävien kasvainten välillä havaittiin eroavaisuuksia eräiden pintarakenteiden esiintymisessä.

Väitöskirjassa esitetyt tulokset lisäävät tietoa rintasyövän biologiasta ja voivat tulevaisuudessa auttaa kehittämään parempia hoitoja rintasyöpää vastaan.

Lääketieteen lisensiaatti Ilkka Pasanen väittelee Oulun yliopistossa 26.5.2017. Biolääketieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Stromal cells of mesenchymal origin in breast cancer (Alkuperältään mesenkymaaliset strooman solut rintasyövässä). Vastaväittäjänä toimii dosentti Päivi Heikkilä Helsingin yliopistosta ja kustoksena lääketieteen tohtori Paula Kuvaja (OYS). Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla Leena Palotie -salissa (101A), Aapistie 5 A kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Lääketieteen lisensiaatti Ilkka Pasanen

Syntymäaika ja -paikka: 1987 Kööpenhamina

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2006, Madetojan musiikkilukio

Nykyinen työpaikka:

Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunginsairaala

08 5584 5600

Tiedekunta ja yksikkö:

Lääketieteellinen tiedekunta, Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:

040 515 9151

ilkka.pasanen@oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1558-7