STTK:n puheenjohtaja Antti Palola Turun Kirkkopäivillä: Yhteiskuntavastuu kärsii maineen menetyksestä

Turussa tänään alkaneilla Kirkkopäivillä STTK:n tilaisuudessa keskusteltiin rahan vallasta ja vastuusta. Puheenjohtaja Antti Palolan mielestä yritysten yhteiskuntavastuu on kokenut mainekolauksia ja näyttäytyy bisneksessä joskus vain sanahelinänä.



- Kun yhtiöt takovat hurjaa tulosta ja sen jälkeen ilmoittavat henkilöstövähennyksistä ja johdolle maksettavista bonuksista, se ylittää kansalaisten oikeudentajun. On myös vaikea ymmärtää yrityksiä, jotka laativat vastuullisuusraportteja, mutta jäävät kiinni ympäristönäkökohdat laiminlyövistä teoista tai omaa kilpailuasemaa vahvistavista huijauksista. Ympäristökysymyksissä yritysten vastuu on erityisen kova, sillä tänään tehtävät ratkaisut määrittävät tulevien sukupolvien hyvinvointia, Palola korostaa.

Palolan kanssa Kirkkopäivien keskustelutilaisuuteen osallistuivat hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä. Keskustelua johdatteli piispa Kaarlo Kalliala.

Palola muistutti, että Suomi ja pohjoismaat ovat hyvinvointiyhteiskuntia, joissa tuloerot ovat perinteisesti olleet pienet. Verovaroin tuotetut hyvinvointipalvelut ja koulutus kuuluvat kaikille varallisuudesta riippumatta ja ovat perusta ihmisten yhdenvertaisuudelle.



- Pitkään jatkunut talouskriisi on koventanut asenteita. Se on luonut vastakkainasettelua menestyjien ja huono-osaisten kuten työttömien ja terveytensä menettäneiden välille. Kuitenkin kaikkien elämässä on hetkiä, jotka voivat suistaa elämän raiteiltaan. Olisi lyhytnäköistä hylätä yhteisvastuu, sulkea silmät huono-osaisuudelta ja uskoa vahvemman tai rikkaamman oikeuteen. Tämä olisi tuhoisaa yksilöille ja aiheuttaisi yhteiskunnallista levottomuutta, Palola arvioi.

Talouskriisi ja työttömyys ovat vähentäneet poliittisen päätöksenteon ennustettavuutta, voimistaneet populismia, lisänneet vastakkainasettelua ja vahvistaneet ääriliikkeitä.



- Suomikaan ei ole tältä välttynyt, vaikka meillä tilanne on muuta Eurooppaa ja pohjoismaita valoisampi. Aiemmin työllään menestyneet ihmiset kokevat, että talouskriisissä hedelmät eivät ole jakautuneet oikeudenmukaisesti vaan rikkaat ja menestyjät ovat korjanneet potin. Kuilun syveneminen – tai edes kuvitelma siitä – ei ole eduksi yhteiskunnan tasapainoiselle kehittämiselle.

STTK:n mielestä eriarvoistumiselle ei pidä antaa periksi vaan vaalittava suomalaisen yhteiskunnan parhaita perinteitä.



- Tarvitsemme vastuullisempaa markkinataloutta. Yhteinen haasteemme on jättää hyvinvointiyhteiskunta lapsillemme parempana kuin sen itse saimme omilta vanhemmiltamme. Kaikista on pidettävä huolta, vahvistettava nuorten tulevaisuususkoa ja puolustettava kansalaisille tärkeitä arvoja kuten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä huolenpitoa lähimmäisistämme ja ympäristöstämme, puheenjohtaja Antti Palola totesi.

