Venäjän nykypolitiikka tarkastelussa Helsingin yliopistolla

19.5.2017 11:42 | Helsingin yliopisto

Aleksanteri-instituutti järjestää 1.-2.6. kansainvälisen konferenssin Venäjän nykypolitiikan kehityssuunnista.

Konferenssi tuo Helsinkiin Venäjän politiikan tutkimuksen tunnettuja tutkijoita alan johtavista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista niin Venäjältä, Yhdysvalloista, Kanadasta, Isosta-Britanniasta, Ukrainasta, Saksasta sekä Suomesta.

Käsiteltävinä aihealueina ovat muun muassa Venäjän poliittisen järjestelmän toiminta, valtion ja yhteiskunnan väliset suhteet, Venäjän alueellinen kehitys sekä Venäjän valtionhallinnon toimijat.

Poimintoja konferenssin puhujista ja alustuksista:

Vladimir Gel’man (Aleksanteri Institute, University of Helsinki and European University at St.Petersburg): Bringing Actors Back In: Political Choices and Sources of Post-Soviet Regime Dynamics

(Aleksanteri Institute, University of Helsinki and European University at St.Petersburg): Bringing Actors Back In: Political Choices and Sources of Post-Soviet Regime Dynamics Henry Hale (George Washington University): Explaining Post-Soviet Authoritarianism, 1992–2015

(George Washington University): Explaining Post-Soviet Authoritarianism, 1992–2015 Lucan Way (University of Toronto): The Structural Sources of Post-Soviet Regime Trajectories

(University of Toronto): The Structural Sources of Post-Soviet Regime Trajectories Sam Greene (King’s College, London): Running to Stand Still: State-Led Regime Change in Russia

(King’s College, London): Running to Stand Still: State-Led Regime Change in Russia Gulnaz Sharafutdinova (King’s College, London): Corruption, Governance and Second Best Institutions in Russia’s Regions

(King’s College, London): Corruption, Governance and Second Best Institutions in Russia’s Regions Graeme Robertson (University of North Carolina Chapel Hill): Getting the Opposition Together: Protest Coordination in Hybrid Regimes

(University of North Carolina Chapel Hill): Getting the Opposition Together: Protest Coordination in Hybrid Regimes Ella Paneyakh (Higher School of Economics, St.Petersburg): Governmentality in Russian State Organizations: Law Enforcement, Regulative Bodies, and Social Welfare

(Higher School of Economics, St.Petersburg): Governmentality in Russian State Organizations: Law Enforcement, Regulative Bodies, and Social Welfare Brian Taylor (Syracuse University): Transformation of the Russian State

Aika ja paikka: 1.-2.6.2017, sali 13, yliopiston Päärakennus, Fabianinkatu 33. Ilmoittautuminen 29.5. mennessä oheisella lomakkeella.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

suunnittelija Eeva Korteniemi, Aleksanteri-instituutti

eeva.korteniemi@helsinki.fi, puh. +358 50 415 0571

Finland Distinguished Professor Vladimir Gel'man, Aleksanteri-instituutti

vladimir.gelman@helsinki.fi, puh. +358 50 318 5701

Konferenssin ohjelma: Critical Issues in the Research of Contemporary Russian Politics