Sympaattinen Kumpulan maauimala avataan helatorstaina

19.5.2017 14:00 | Helsingin liikuntavirasto

Erittäin idyllisen Kumpulan puutaloalueen siimeksessä sijaitseva maauimala avataan helatorstaina 25. toukokuuta kello 9.00.

Kumpulan kätköksissä oleva maauimala on yksi Helsingin suosituimmista kesäkohteista. Talven jäljiltä maauimala on kunnostettu suven uintirientoja varten, ja esimerkiksi uimalan piha-alue on viimeistelty kesäkuosiin. Kumpulan maauimala on avoinna 27. elokuuta asti.

Maauimalassa uimareiden ja kuntoilijoiden käytössä ovat 25 metrin altaan, lasten- ja kahluualtaan sekä saunojen lisäksi myös muun muassa hyppyallas ja hyppytelineet, voimailupaikka, kuntotelineet, koris- ja beach volley -kentät ja lasten leikkialue.

Lisäksi Kumpulan maauimalassa järjestetään vesijumppia 5.6.–23.8. maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 8.30–9.00 ja 8.6.–29.6. torstaisin kello 15.30–16.00. Kumpulan vesijumpat eivät vaadi ennakkoilmoittautumista ja niiden hinta on maauimalan sisäänpääsymaksu + 2,50 euroa.

Kumpulan maauimalan sisäänpääsyhinnat:

Aikuiset

- kertamaksu 4 e

- 10 krt tai 1 kk-kortti (30 päivää) 32 e

- kausikortti 96 e (voimassa 7.5.–17.9.2017)

Lapset (7-17v)

- kertamaksu 2 e

- 10 krt tai 1 kk-kortti (30 päivää) 16 e

- kausikortti 48 e (voimassa 7.5.–17.9.2017)

Muut

- kertamaksu 2,50 e

- 10 krt tai 1 kk-kortti (30 päivää) 20 e

- kausikortti 60 e (voimassa 7.5.–17.9.2017)

Henkilökohtainen asiakaskortti (kausi-, kuukausi ja sarjaliput) 4 e.

Sotaveteraanit ja alle 7-vuotiaat lapset maksuton sisäänpääsy.

Aukioloajat:

ma-la 6.30–20.00

su 9.00–20.00

Kassa suljetaan klo 20.00, uintiaika päättyy klo 20.30 ja peseytymisaika klo 20.45. Alueelta on poistuttava klo 21.00.

Lisätietoja:

Kumpulan maauimala