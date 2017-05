Avoimet voimistelun kokeilupisteet Töölön kisahallissa

19.5.2017 15:00 | Helsingin liikuntavirasto

Helsingin liikuntavirasto ja Suomen Voimisteluliitto järjestävät Töölön kisahallissa maksuttomat ja avoimet kokeilupisteet kaikenikäisille voimistelusta kiinnostuneille.

Tapahtumassa on mahdollista tutustua telinevoimistelun, rytmisen voimistelun ja tanssin lisäksi Rope Skippingiin ja Freegymiin. Rope Skipping on hyppynarulla hyppelyä temppuillen ja Freegym on sekoitus parkouria, voimistelua sekä voimaharjoittelua.

Kokeilupisteet soveltuvat kaikille. Tule mukaan viettämään vauhdikasta aikaa kavereiden ja perheesi kanssa!

Kokeilupisteet ovat auki:

torstai 25.5. klo 10.00-15.00

lauantai 27.5. klo 10.00-15.00

sunnuntai 28.5. klo 10.00-13.00