Vaasan Sähkö 125 vuotta: Vahva energiakonserni pyrkii vahvistamaan asemiaan energiamarkkinoilla

24.5.2017 08:31 | Vaasan Sähkö Oy

Huhtikuussa 125 vuotta täyttänyt Vaasan Sähkö Oy on kehittynyt vahvaksi energiakonserniksi. Paikallisesti tärkeä toimija tavoittelee yhä vahvempaa asemaa koko Suomen energiamarkkinoilla. Juhlavuoden vietto aloitetaan kutsumalla asiakkaat tutustumaan yhtiön toimitiloihin.

Vaasan Sähkö Oy perustettiin vuonna 1892 valaisemaan Vaasan katuja. 125 vuotta myöhemmin konsernin toimitilat muodostavat jykevän maamerkin tontilla, josta kaikki alkoi. Yhtiö on paikallisesti vahva toimija, mutta samalla se on saanut jalansijaa myös muualla Suomessa; asiakkaita on lähes kaikissa Suomen kunnissa (n. 98 %).

Juhlavuoden vietto käynnistyy avoimilla ovilla

Juhlavuoden vietto aloitetaan avoimilla ovilla lauantaina 27. toukokuuta. Loppuvuosi vietetään isojen ja pienien tempausten ja tapahtumien muodossa eri puolilla Vaasan seutua. Hashtag #valoaelämään kertoo, että asioita tehdään pilke silmäkulmassa.

Avoimet ovet järjestetään 27.5. klo 10–15 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kirkkopuistikko 0, Vaasa. Tapahtuman ohjelma on suunniteltu etenkin lapsiperheitä ajatellen. Ruuhkien välttämiseksi kävijöitä kehotetaan mahdollisuuksien mukaan jättämään auto kotiin.

Media on tervetullut osallistumaan tapahtumaan.



Toimitusjohtaja Hannu Linna on parhaiten tavoitettavissa 24.5. klo 10.30 saakka.